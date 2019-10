Reči o spolupráci voľby nevyhrajú

Na prípravu trojkoalície nie je veľa času.

2. okt 2019 o 11:25 Miroslav Beblavý

Autor je predseda strany Spolu

Po rokoch vlády Smeru je jasné, že Slovensko potrebuje zmenu. Nie je však zmena ako zmena. Napríklad Smer dokáže v parlamente spoločne hlasovať s fašistami, aj si za to poďakovať, aj sa zastať jeden druhého, ako pán Fico odsúdeného Mazureka. Je zjavné, že si k sebe začali hľadať cestu a ani sa tým netaja. Takáto vláda po voľbách by rozhodne nebola zmenou k lepšiemu.

V koalícii PS - Spolu hrdo hovoríme, že sme sa dokázali dohodnúť. Po minulom týždni vidíme, že dohodnúť sa dokázali aj premiér s predsedom Smeru. Detaily ich dohody nepoznáme, ale zdá sa, že potreba udržať moc je silnejšia ako "zásadne iné" názory.

Najväčšou politickou výzvou na Slovensku v najbližších mesiacoch je postarať sa o to, aby zmena po parlamentných voľbách bola zmenou k lepšiemu.

Preto sme v sobotu zopakovali ponuku pre stranu Za ľudí, aby sa k nám pridali. Sme pripravení rokovať. Nemôžeme riskovať, že Smer opäť vyhrá voľby a zostaví vládu s SNS a fašistami.

“ Môžeme výrazne zvýšiť šancu, že poverenie zostaviť vládu nedostane zástupca Smeru. „

Môže sa zdať, že do volieb zostáva 150 dní a času je dosť, je to však presne naopak. Do konca novembra, keď musia byť odovzdané kandidátky, zostávajú necelé dva mesiace. Zo skúsenosti pri spájaní PS a Spolu vieme, koľko trvá vyrokovať spoločný program, kampaň a jej financovanie, zloženie kampaňového tímu, nový dizajn kampane, pravidlá komunikácie troch subjektov, zostavenie kandidátky a tak ďalej. Ide o náročný proces, ktorý trvá, aj keď idú rokovania hladko.