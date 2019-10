Kohézne fondy sa stále oplatia

Dôležité nie sú len na podporu zaostávajúcich regiónov, ťaží z nich Únia ako celok.

3. okt 2019 o 12:42 Tomasz Kasprowicz

Autor je viceprezident Nadácie Res Publica a ekonomický redaktor. Článok publikujeme v spolupráci s Visegrad/Insight.

Nadchádzajúca debata o viacročnom finančnom rámci sa nesie v duchu očakávaní straty druhého najväčšieho čistého prispievateľa do rozpočtu Európskej únie. Aj keď stále nevieme, kedy a či vôbec sa brexit udeje, musíme už pracovať s myšlienkou, že päť miliárd eur bude z rozpočtu chýbať.

EÚ funguje na princípe nulového deficitu, preto bude potrebné zvýšiť príspevky jednotlivých členov alebo znížiť výdaje, prípadne obe tieto možnosti, pričom posledná možnosť sa zdá najpravdepodobnejšou.

Ako nahradiť britské vrecko

K dnešku už niekoľko krajín ohlásilo, že sú pripravené zvýšiť svoje príspevky do rozpočtu. To sa týka aj Poľska, ktoré je tiež najväčším príjemcom európskeho rozpočtu, a teda úbytok pocíti.

Mnohí sa s nádejou dívajú na Nemecko, ktoré by ako silná ekonomika mohlo chýbajúcu sumu dorovnať, no takto by bolo Nemecko hlavným zdrojom financovania, čo by mohlo vyvolať politické napätie.

Zvažujú sa tiež nové zdroje ako digitálna daň či viaceré environmentálne poplatky. No žiadna takáto celoeurópska daň sa tak skoro neobjaví. Komisia však tlačí na rôznorodé zdroje rozpočtu.

Hovorí sa aj o zjednodušení na strane príjmov v dôsledku odstránenia výnimiek a rabatov, toto však tiež potrebuje čas.

Netrestajme najúspešnejších

Zároveň čistí prispievatelia sa sústredia najmä na obmedzenie výdavkov, aby sa vyrovnali s očakávaným prepadom v rozpočte po brexite. Skupina najšetrnejších – kam patrí Švédsko, Holandsko, Dánsko a Rakúsko – sa zvyčajne zameriava na okresanie kohéznych fondov. Práve z týchto fondov najviac benefitovali nové členské štáty v rámci procesu dobiehania a rozvoja.

“ Bez Poľska by príslovečný nemecký ekonomický úspech bol ťažšie dosiahnuteľný. „

Tieto štáty sa tak stali obeťami vlastného úspechu, keď sa viaceré regióny dokázali priblížiť k európskemu priemeru. Objavil sa totiž argument, že týmto členom treba príspevky znížiť a presunúť časť na juh Európy, ktorá čelí mnohým problémom.

Tu sa však otvára otázka: aký význam má prenášať fondy od tých, ktorí ich zjavne dobre využívali, no ešte sa nedotiahli na priemer EÚ, smerom k tým, ktorí zas a znovu neboli v stave podstúpiť modernizáciu aj napriek desaťročia trvajúcim kohéznym fondom?

Táto výhrada jasne ukazuje, že súčasťou tvorby rozpočtu EÚ by mal byť aj ohľad na efektívnosť – a to najmä v prípade kohéznych fondov. Možno by fondy mali byť podmienené úspešnosťou v priblížení sa k priemeru EÚ či implementovaním reforiem v najproblematickejších regiónoch.

Takáto podmienka by mohla presvedčiť skupinu umiernených modernizátorov ako Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Fínsko a Írsko, aby sa pripojili k čistým príjemcom a podporili spoločne zachovanie či dokonca rozšírenie súčasného rozpočtu.

Z kohézie ťažia všetci

Táto ako aj ďalšie prípadné zmeny v kohéznych fondoch, ktoré by sa mohli pozdávať širšiemu okruhu krajín vrátane čistých prispievateľov, sú predmetom analýzy, ktorú vypracoval think tank Visegrad/Insight v spolupráci s bruselským Centrom pre štúdie európskych politík (CEPS).

Úspešné scenáre využitia kohéznych fondov sú prínosné nielen pre rozvíjajúce sa krajiny, ale aj pre Úniu ako celok. Pretože prispievajú k celkovej prosperite a čistým prispievateľom ponúkajú nepriame výnosy.

Ekonomiky pôvodnej európskej pätnástky ťažia z vývozov a služieb v dôsledku zvýšených výdavkov z kohéznych fondov. Odhaduje sa, že tieto výnosy pokrývajú 80 percent výdajov, čo ukazuje, že kohézna politika je vlastne pomerne lacná. A to nie je všetko.

Menej rozvinuté regióny v susedstve bývali často zdrojom problémov, či išlo o mestá alebo vidiek. V tomto zmysle bolo Poľsko donedávna pre svojich západných susedov bolehlavom, pretože odtiaľ prichádzala nelegálna migrácia a cezhraničný zločin.

Dnes, napriek občasným politickým tenziám, však Poľsko a Nemecko tvoria pevný ekonomický tandem, pričom Poľsko poskytuje nemeckému priemyslu silnú podporu.

Bez Poľska by príslovečný nemecký ekonomický úspech bol ťažšie dosiahnuteľný. Vďaka čomu môžeme ukázať, že kohézne fondy nasmerované do strednej a východnej Európy nie sú len spôsobom, ako napraviť historické krivdy, ale vedú k výhodnej ekonomickej spolupráci.

Bolo len potrebné napumpovať zdroje na výstavbu infraštruktúry a umožniť podnikavosti prejaviť sa. Toto sa môže zopakovať v celom regióne.

A je len jeden príklad pozitívnych externalít kohézie. Investície do dopravnej infraštruktúry pomohli vyriešiť niektoré z dopravných zápch, ktoré trápili západné ekonomiky. Investície do prístavu Gdyňa posilnia balticko-jadranský koridor. Podobným spôsobom aj rekonštrukcia bratislavského Starého mosta spriechodnila rýnsko-dunajský koridor.

Výdaje nasmerované do projektov spojených so životným prostredím mali pôvodne riešiť lokálne problémy, no pozitívne ovplyvňujú tiež kvalitu života ďaleko za hranicami cieľových štátov, keď vezmeme do úvahy zníženie znečistenia ovzdušia a vody.

Preto sa nám zdajú argumenty v prospech väčšieho rozpočtu silné. Kohézne fondy istotne potrebujú isté zmeny, najmä v súvislosti s ich cielením a spätným odkontrolovaním výsledkov.

Kohézne fondy však stále hrajú dôležitú rolu vo viacerých ohľadoch európskej integrácie a zabezpečujú, aby zdroje EÚ neboli vyplytvané v dôsledku infraštruktúrnej zaostalosti.