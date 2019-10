Brexit ako zo supermarketového letáka

Referendové sľuby boli aj tak nesplniteľné.

3. okt 2019 o 16:17 Peter Tkačenko

Návrh brexitovej dohody, ktorú konečne predstavil Boris Johnson je ďalším pokusom o vytvorenie dreveného želiezka z umelej hmoty. Také čosi z podstaty existovať nemôže, čarom politiky však je, že môžeme jeho existenciu uzákoniť a dokonca to bude plniť účel. Vlastne to už dávno povedal istý Tibor Cabaj – parlament môže robiť všetko, okrem detí.

V prípade Johnsonovho návrhu to znamená, že v Severnom Írsku budú aj po brexite platiť európske regulácie, ale nebude v colnej únii, zároveň však nebudú kontroly na hraniciach medzi Írskami, ale všelikde inde. Z toho logicky vyplýva, že budú musieť existovať nejaké kontroly pri exporte z Veľkej Británie do Severného Írska, lebo inak by sa tovary mohli dostať do zvyšku Únie.

Je zrejmé, že takýto duálny systém nemôže poriadne fungovať, vznikne pri ňom množstvo dier a vytvorí priestor na colné úniky. To napokon pripúšťajú aj autori britského návrhu, keď hovoria, že tá diera nebude úplne veľká a straty nebudú najväčšie.