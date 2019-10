Zlobu robí len nepatrná menšina. Ale choďte

Že si musíme klásť takéto otázky, nie je nič menej než národná tragédia.

4. okt 2019 o 9:38 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Nabité bolo na Sulíka, v tom zmysle, že ak by som si do rakvy potreboval zatĺcť posledný klinec, tiež by som asi siahol po Mikovi, ale potom sa dotyčný stiahol z kandidátky a najmä sa do hry vrátila Kočnerova opička, takže Saska išla bokom a spolu s ňou aj strana Vlasť a jej zjavne nekompletný zakladateľ.

A malo dôjsť aj na Trubana, reku dokedy to chce ako predseda ešte naťahovať, lenže po štvrtku to bolo pasé, opičkine čulé konzultácie s Kočnerom zvalcovali aj úmrtie kráľa kantilény, a tak opäť nejaký čas nebude možné myslieť na nič iné ako na to, akú strašnú džamahíriu tu slobodne zvolení zástupcovia ľudu ruka v ruke s podsvetím dokázali vybudovať ani nie za tridsať rokov.

Akokoľvek pobúrene sa tu teraz všetci budeme tváriť, akokoľvek expresívne sa to celé budeme snažiť pomenúvať, rozsah skazy dokážu plne pochopiť iba tí, ktorých skorumpovaný systém už aspoň raz priškripol.