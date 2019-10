Maruniakovú vybrali Sádovský a Sopoliga

Okolnosti výberového procesu, v ktorom uspela Zuzana Maruniaková, zanechávajú veľké pochybnosti.

„Nie, lebo ju sama zaj…em (emotikony). Sľúbila to. Viackrát. Ja som z nej urobila to, čo je a prišiel čas splatiť dlh!!!!! Sľúbila to a sama dala návod a postup, ktorý si dodržal. Tak prišiel čas, aby teraz ona dodržala, čo sľúbila!”

Toto mala písať bývalá štátna tajomníčka Monika JankovskáMarianovi Kočnerovi o sudkyni Zuzane Maruniakovej (rozhodujúcej o Kočnerových zmenkách), z ktorej mala práve Jankovská „urobiť sudkyňu“.

Šumy o tom, že sa výberká v prospech niektorých kandidátov vybavovali, sú známe, málokedy sa dá ale dobre zistiť, kto mal konať v koho prospech.

Tu je prepojenie pomerne zrejmé, a tak sa dá bližšie uvažovať o tom ako sa podarilo vo výberovom konaní uspieť Maruniakovej. Ak by bola komunikácia pravdivá, dá sa usudzovať, že Maruniakovej úspech by mali zabezpečiť nominanti ministerstva spravodlivosti, ktorý rozhodovali vo výberovom procese.

Kto vybral Maruniakovú