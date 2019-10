Sulík sa mýli, SaS nás bude baviť aj ďalej

Vzbúrenci si nenechajú ujsť príležitosť ublížiť predsedovi.

5. okt 2019 o 23:04 Peter Tkačenko

Nedá si pokoj a nedá si pokoj. Človek by povedal, že keď to Richardovi Sulíkovi nevyšlo v júni, potom opäť v septembri, tak už s tým prestane, ale on nie – zasa ho omámil nadšený potlesk verných roztlieskavačov a vyznal sa z predstáv, ako sa jednotná SaS namiesto konfliktov venuje predvolebnej kampani.

Veď tomu sám nemôže veriť. Aj ten, kto horí láskou k predsedovi, musí chápať, že po víkende sa spustí nové kolo diskusií o tom, ako Sulík vyčistil SaS.

Netreba byť totiž voličom slobodnej a solidárnej strany, aby sme videli, že z nej nevyobcoval bezvýznamné figúrky, ale dlhoročných poslancov a blízkych spolupracovníkov. Z toho všetkého pramenia pre Sulíka dva zásadné problémy.