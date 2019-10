Film o Ficovi, ktorý nikto nenatočí (píše Samo Marec)

V miestnosti sedí politik

Je to vlastne dokument a detektívka v jednom. V miestnosti je šero. Prelom tisícročí, doba je presne taká, aká je.

Za stolom chrbtom ku kamere sedia tajomní muži, do tvárí im nevidíme. Oproti nim mladý politik. Je to výsluch, prezentácia a tender v jednom.



Strih. Prešlo takmer dvadsať rokov. Mladý politik už nie je mladý, ale zato je premiér. Trojnásobný. Tajomní muži už nie sú tajomní — vlastne ani nikdy neboli. Jediný záber a hneď vieme, že plán sa podaril.

Pravda, stali sa chyby, lenže chyby sa nevyhnutne stávajú. Politika medzi časom nahrali pri tom, ako zohnal peniaze vlastne hlavou, aj ako pil kolu v byte. Niežeby to nejako veľmi popieral, len — nuž, nevyšetrilo sa.

Polícia je neschopná, súdy nekonajú, a tak je to v poriadku. Je síce zle, ale stabilne. Krajina sa nehýbe nikam, a ak áno, tak k horšiemu. Predsa len, ak ten, kto to tu vedie, nedodržiava pravidlá, ľudia to môžu pochopiť jedine tak, že pravidlá dodržiavať netreba.

A on to tu tak vedie a vedie to dlho: gymnazisti si iného premiéra ani nepamätajú.

Tento film sa neodohráva na Slovensku

Pozitívny hrdina: investigatívny novinár. Nepíše priamo o premiérovi, ale píše napríklad o jeho priateľovi, ktorý však jeho priateľom v žiadnom prípade nie je, hoci je to jeho sused a hovorí o ňom ako o šéfovi.

Novinára spolu so snúbenicou niekto zavraždí — otravoval a ona sa priplietla.