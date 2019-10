Zlom migračnej epopeje?

Ak bezpečná zóna Turkom nevyjde, bude horšie.

6. okt 2019 o 14:23 Peter Schutz

Vyhlásenie Erdogana o tureckej vojenskej operácii na severozápade Sýrie šponuje napätia okolo budovania bezpečnej zóny, kam chce Ankara presunúť dva milióny utečencov, do najvyšších obrátok.

Keď v lete prebudil Európu grécky krik, že prevádzači nakladajú deň čo deň do člnov stovky pasažierov via Lesbos, Chios, Leros atď., bol to jasný náznak, že navzdory 5,6 miliardy, ktoré už inkasoval z Bruselu, Erdogan prestáva strážiť hranicu.

Prečo? Zrejme chce dotlačiť Brusel k podpore svojho nového plánu presídlenia utečencov, ktorý by ako „stabilné riešenie“ obmedzil v regióne vplyv tých Kurdov, ktorí boli najspoľahlivejší a najdôležitejší spojenci USA a EÚ proti tzv. Islamskému štátu.

Turci totiž vnímajú Kurdov plošne ako teroristov. Ktorých – dodajme my – vypudením by získali neobmedzenú moc nad územím, ktoré je nielen bezpečnostne, ale i ekonomicky zaujímavé (ropa).