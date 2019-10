Príbeh SDKÚ a SaS si zaslúži pokračovanie

O politických dinosauroch.

7. okt 2019 o 18:10 Peter Tkačenko

Je veľká škoda, že Ľubomír Galko odmieta nenápadne formulovanú ponuku SDKÚ otvoriť svoju kandidátku budúcim bývalým členom SaS. Bolo by to totiž symbolické uzavretie dejinného oblúka vzťahu týchto strán.

Richard Sulík totiž začínal ako poradca ministra financií Ivana Mikloša a pomáhal mu so zavedením rovnej dane. Následne sa zahrával s myšlienkou, že by za SDKÚ kandidoval do parlamentu, ale keďže Dzurinda sa správal „ako kýbel húseníc“, založil SaS.

“ Skon SDKÚ Sulík dodnes prezentuje ako argument v kauze „kto rozbil vládu Ivety Radičovej“. „

Tým sa však spoločný príbeh s SDKÚ zďaleka neskončil, pretože potom spolu vytvorili vládu, spoločnými silami ju do pätnástich mesiacov rozmontovali, Sulík vyhlásil ťaženie za vyprevadenie dinosaurov z politiky a následný faktický skon SDKÚ dodnes prezentuje ako argument v kauze „kto rozbil vládu Ivety Radičovej“.

Preto by bolo veľkolepé, keby galkovci na troskách SDKÚ proti Sulíkovi bojovali rovnakými argumentmi ako kedysi on s Dzurindom, s politickým dinosaurom prilepeným na stoličku, ktorý neznesie kritiku.

Nemohli by si to ešte rozmyslieť?