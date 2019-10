Chramostová alebo Gott? V Česku prebieha zrážka hodnôt (Schutzov týždeň)

Udalosť týždňa

Invázia.

Telefonát s Erdoganom, v ktorom Trump schválil Turkom ozbrojenú intervenciu do teritória pod správou Kurdov, a vzápätí relativizácia tohto kroku sú zatiaľ najevidentnejšou dokumentáciou úplného chaosu, do ktorého uvrhla svet zahraničná "politika" šesťkrát skrachovaného hrdinu reality šou.

Podmínovanie základnej dôveryhodnosti USA je najhorším dôsledkom a s otázkou, či bezpečnostné garancie spojencom, písomné i verbálne, ktoré na seba vzali Biely dom a Pentagon za Trumpa ešte platia alebo sú už akosi "premlčané" podobne ako ochrana Kurdov ako morálna povinnosť za ich angažmán vo vojne s islamizmom.

Po dlhšom vajataní okolo signálov z Ankary je európske odsúdenie tureckej operácie Prameň mieru (!) úplne v poriadku, ešte i keď hrozba Erdogana, že "pustí do EÚ tri a pol milióna utečencov", sa nedá celkom ignorovať napriek zrejmej iracionalite "objemu".

Tak či onak je turecká operácia zásadnou komplikáciou rokovaní o eventuálnom novom migračnom pakte (prípadne akomsi "update" dohody z roku 2016). To je pre Úniu úder o to bolestnejší, že invázia neznižuje, ale zvyšuje hrozbu ďalšej vlny migrácie "balkánskou trasou".

Udalosť SR

SaS.

Z plurality zreteľov, ktoré sa natískajú po samovražednom experimente Sulíka a spol., má nesporný primát jeden: Ohrozenie budúcnosti nielen strany, ale celej antificovskej vlády, teda aj SR ako krajiny. Všetko ostatné aj s vrcholným "argumentom" o povolebnom rozpade klubu, je sekundárne a terciárne.

Kto neverí, nech sa zamyslí nad týmto: Keby bol Sulíkom a v októbri 2019 by dostal ponuku, že v marci vznikne vláda demokratickej opozície aj s účasťou SaS výmenou za to, že sa mu niekedy neskôr rozpadne poslanecký klub, či zopár ľudí ho opustí, vzal by to alebo nie?

Odpoveď je nad slnko jasná, ale môžete si na túto otázku urobiť trebárs aj prieskum.

Správny krok

Výpoveď.

Pražský magistrát vystúpil z "partnerskej zmluvy" s Pekingom po jeho odmietnutí vôbec sa baviť o korekcii článku o "politike jednej Číny", ktorý podľa Pirátov – vedúca sila komunálnej koalície – do zmluvy jednoducho nepatrí.

Význam, ktorým táto česká kauza prenikla až na našu autorskú stranu, spočíva v úplnom protipohybe k všeobecnému trendu podkladania sa Číne. Napriek totalitnej kontrole spoločnosti, jeden a pol miliónu politických väzňov v koncentračných táboroch, najvyššiemu počtu popráv na svete (aj na obyvateľa), vykrádaniu duševných vlastníctiev, dominuje tento trend viac-menej v celej Európe.

Ak predsa len zostaneme na chvíľu v Prahe, tak zvlášť zaujímavé bude sledovať ďalší osud futbalu v Slávii, ktorej sa tak veľkolepo darí v Európe.

Podcenená udalosť

Jednotka 29155.

Informácia NYT o diverznom oddelení ruskej GRU, ktorá sa špecializuje na hybridné operácie, je síce zdrojovaná "iba" západnými spravodajcami, ale účel "destabilizovať Európu" je evidentný už aj kdekade mimo Čiernej Hory, kde Rusi skúšali puč pred troma rokmi (2016).

Analýza NYT ukazuje, že 29155 nemá v programe "iba" šírenie dezinformácií, ruskej propagandy a trollovania po celej Európe – Danko najnovšie vyhlásil, že bratské národy Slovákov sú Česi a Rusi –, ale aj kryptovojenské akcie a konfrontácie.