S dezinformáciami treba bojovať stále

Len pomenovať Rusko nepomôže.

11. okt 2019 o 10:02 Vladimír Bilčík

Autor je poslancom EP za stranu Spolu

Nikoho, kto sleduje politické spravodajstvo, neprekvapí, že máme v Európskej únii a jej susedstve do činenia so závažnými, no často bezprostredne málo viditeľnými hrozbami pre našu demokraciu a slobodu.

Ide konkrétne o rôzne destabilizačné kampane zamerané priamo na štátne zriadenia či predvolebné hackerské útoky, ale najmä systematické šírenie dezinformácií a vymysleného obsahu, ktorý manipuluje verejnú mienku.

Sú to hrozby, ktoré naši občania vnímajú veľmi citlivo. Na jar tohto roku sa v prieskume Eurobarometer ukázalo, že až 83 percent všetkých Európanov považuje šírenie vymysleného obsahu za problém pre demokraciu.

Vnímanie tohto problému je silné v každej členskej krajine, pričom Slováci priznávajú oproti európskemu priemeru ešte vyššiu mieru kontaktu s vymysleným obsahom.

Len menovať Rusko nepomôže

Takisto málokoho prekvapí, že Rusko je podstatným zdrojom spomínaných snáh o rozklad európskych demokracií. Európsky parlament už opakovane prijal niekoľko silných stanovísk, ktoré túto hrozbu pomenúvajú.

To, čo však dnes akútne potrebujeme, sú praktické riešenia na účinný boj s dezinformáciami. Preto sme spolu s ďalšími kolegami europoslancami pripravili text na túto tému v novom Európskom parlamente.