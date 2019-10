Truban nech sa naučí hádzať aj kamene

Niekedy slušnosť ťažko odlíšiť do nemohúcnosti.

11. okt 2019 o 11:25 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Vracať sa k mimoriadne mizernej, navyše týždeň starej debate je bolestné a na pozadí rozbiehajúceho sa tureckého vraždenia v severnej Sýrii zrejme aj úbohé. Na druhej strane to svedčí napríklad o tom, v akom prepychu, hraničiacom s nereálnym svetom si tu žijeme.

Truban versus Danko. Čo by dala kurdská vdova za to, aby jej najväčším problémom bolo, kto komu naložil v televízii. Alebo či to Sulík dá aj bez Galka. Rozumiete? Týmto sa tu v pokoji a teple môžeme zaoberať, toto pre nás znamená „o päť minút dvanásť“.

Takže Truban a Danko. Čakám, čo príde, a to ešte neviem, že čakať budem do konca a vôbec nič. Od Danka tradične, no čo je horšie, od lídra PS - Spolu tiež. Napriek tomu ani v nasledujúcich dňoch neprestávam žasnúť.