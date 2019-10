Na novom Ústavnom súde je najzaujímavejšie, kto sa naň nedostal

Najviac utkvejú Procházka a Fico.

11. okt 2019 o 18:33 Peter Schutz

K víťaznej šestke, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová vybrala na Ústavný súd, sa dá ironicky pripodotknúť, že ako "extrémna liberálka" ignorovala genderovú rovnosť. Neoslovili ju ani tie dve ženy, ktoré sa vo výbere núkali, takže súd v Košiciach bude rodovo veľmi nevyvážený, čo dnes (pozri EK) ozaj nie je v móde.

Isteže, vnucujú sa aj vážnejšie aspekty. Skutočnosť, že na rozdiel od prezidentky, ktorá rozhodovala po dôkladnej lustrácii kandidátov, sa autor nevie ku kvalite-nekvalite zostavy vyjadriť, nediskvalifikuje jeho, ale účastníkov výberu.

Zašifrujme to do otázky: Je predstaviteľný (existoval vo svete niekedy?) kolektív ústavných sudcov, ktorý by bol až po svoju voľbu menej verejne známy a dokopy vydal menej vlastnej tvorby, ako tento Fiačanov dvor? Keby tu neboli až priveľmi tristné skúsenosti s odmietnutím štyroch slovenských kandidátov v Luxemburgu, pričom iné "neslovenské" nominácie prechádzajú hearingmi na prvé pokusy, obavy o kompetenciu nového súdu by sa azda aj dali pritlmiť (ale nie vyhnať z hlavy).