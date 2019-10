Dokedy bude Matovič za príčetného demokrata?

Táto súčasť „demokratickej opozície“ je politická škodná.

13. okt 2019 o 10:31 Jozef Lenč

Autor je politológ

„Matovič je esencia zákernosti a jeho najničivejšie útoky opakovane smerujú proti najbližším spojencom,“ konštatoval pre Týždeň Martin Mojžiš. Nie je to nič prekvapivé. Skôr by sa chcelo povedať „konečne“.

Doposiaľ sa k tomu nik verejne nemal. Azda okrem predsedu Mosta Bélu Bugára a dnes aj Alojza Hlinu sa nenašli politici, ktorí by verejne odmietli koaličnú spoluprácu s politikom, ktorý ukazuje, že nie je príčetný, zodpovedný ani demokratický.

Počnúc tvrdeniami, že mu ponúkli dvadsať miliónov eur za pád vládu Ivety Radičovej (za ktorý napokon hlasoval), až po intrigovanie smerom k potenciálnym koaličným partnerom v roku 2016, Matovič uisťuje, že je škodnou politického systému. Krstným otcom antipolitiky a úspechu Mariana Kotlebu. Tým, kto si zo strany spravil firmu a z firmy výťah pre obskúrne postavičky dezinformačnej scény a národno-katolíckeho konzervativizmu 19. storočia.

Matovič opakovane napáda možných partnerov a ešte ich presviedča, že z jeho strany ide iba o „nezištnú“ pomoc. Nedokáže pochopiť, že demokracia musí byť súčasťou politických strán, že politici a strany (hoc tie rodinné) nemôžu suplovať orgány činné v trestnom konaní ani súdnu moc.

Cukor a bič

Matovič, je politik, napriek tomu, že na politikov stále nadáva. Dokáže sa pred kamerami teatrálne rozplakať, aby verejnosť presvedčil, že je obeťou. Naposledy v relácii Na telo, keď sa snažil z Hlinu urobiť bezcharakterného kresťana a to len preto, že si dovolil ho nepočúvať.

Hrdí sa jazvami z boja proti mafii, no v skutočnosti by všetkých, ktorí s ním nesúhlasia, najradšej obvinil, odsúdil a uväznil. Nie je schopný pochopiť, že politika nie je o tričkách, nezvládnutých emóciách a vyhrážaní sa Leopoldovom.

Jeho eskapády dospeli tak ďaleko, že Ľuboš Blaha napísal, že „ak by si Matoviča platil Smer, nerobil by veci inak, než sme toho svedkami dnes“. Výstižné.

Najlepším príkladom, že stráca zvyšky politického umu, je jeho rozhovor pre Týždeň. V ňom sa možno dočítame že „ak si KDH a Lojzo Hlina od toho sľubovali, že bratanie sa s ultraliberálmi im niečo prinesie, tak im to prinieslo to, že KDH tlačí dole“. A to, že Hlina „hazarduje s osudom KDH tým, že sa bratríčkuje s ultraliberálmi“.

Táto rétorika sa podobá národným socialistom, zakomplexovaným fašistom a zápecníkom, ktorí v prvom rade nenávidia slobodu a po druhé milujú, ako im nenávisť prináša percentá.

Všetci do basy

Všetkým, ktorí by mohli byť jeho partnermi v budúcej koalícii, odkazuje, že ak ho neakceptujú, tak sú rovnakí ako mafia.

„Truban má v strane človeka, ktorý tuneloval štátne zákazky. Hovorím o Štefunkovi. Takýto človek, keď tu bude hovoriť, že registrované partnerstvá budú, tak nie, nebudú.“ Bez debaty, bez kompromisu.

Dopredu partnerom odkazuje, že „nebudeme súhlasiť s tým, aby malo PS pod palcom rezort vnútra“. Pretože, ako to vidí Matovič, len „my totiž pôjdeme všetkým grázlom po krku a nebudeme sa pozerať na to, z akej sú strany“. Štylizuje sa do pozície jediného spravodlivého a pravdovravného.

Jedinou politickou charakteristikou je, že u Matoviča nik nevie, čo urobí. Často ani on sám.

“ Sústavne sa zbavuje ľudí, ktorí chcú slová o demokracii napĺňať skutkami. „

Na otázku Týždňa ako to, že transparenty volajúce po detektore lži sa po protestoch Gorila nakoniec objavili v štábe OĽaNO, odpovedal, že „ja som v tom čase používal detektor často ako nástroj vyčistenia politiky. Je možné, že sme poslali našich ľudí s takýmito transparentmi, aby vytvorili atmosféru, ktorá by prispela k tomu, aby sa politika od goríl reálne vyčistila“.

Výsledkom intrigy bolo vyčistenie kandidátky od ľudí, ktorí by neskôr žiadali demokratizáciu súkromného Matovičovho hnutia, s čím nesúhlasil.

Demokraciu, ale nie v OĽaNO

Matoviča a jeho hnutie novinári, politici a niektorí analytici radia k demokratickej opozícii. No kým iné strany aspoň disponujú mechanizmami demokratickej voľby a kontroly, v prípade Matovičovej eseročky bije do očí číslo štyri a nulová možnosť kontroly.

Matovič je politik, zabávač a v prvom rade majiteľ, ktorý viditeľne nesúhlasí s tým, aby niekto spochybňoval a kontroloval jeho postavenie.

Pokusov o transformáciu jeho firmy na skutočnú politickú stranu bolo niekoľko. Väčšina sa skončila odchodom tých, ktorí nechceli iba pokrytecky opakovať to, čo ich vlastník – demokracia „odtiaľ-potiaľ“, hlavne nie v OĽaNO.

Keď sa ho v Týždni pýtali, či chce z OĽaNO štandardnú stranu, odpovedal jasne „ja osobne som si na tom nikdy nezakladal a nikdy si na tom nezakladali ani ľudia, ktorí nás podporovali“. Alibisticky sa obhajoval, že éra veľkých strán sa skončila a nikto dnes vlastne ani nechce byť členom politickej strany.

Matovič sa chváli, že politiku čistí od zlodejov. Realitou však je, že sa sústavne zbavuje ľudí, ktorí chcú slová o demokracii napĺňať skutkami.

Štvrť roka pred voľbami je preto opäť na mieste otázka: Dokedy bude Matovič považovaný za príčetného demokrata?