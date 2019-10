Čí človek je správkyňa v Bašternákovom konkurze?

Cieľom trestu bolo z Bašternáka vyžmýkať všetky nelegálne eurá.

13. okt 2019 o 18:25 Jakub Filo

Ak chce štát naozaj vyslať signál, že kradnúť sa nepatrí ani ak ste domácim predsedu či obchodným partnerom podpredsedu Smeru, tak sa musí veľmi rýchlo začať obzerať po všetkom a nielen deklarovanom majetku, ktorý si počas „náščlovečenstva“ nahanobil Bašternák.

Správkyňa sa však namiesto snahy vyžmýkať v rámci uloženého trestu prepadnutia majetku naozaj všetky eurá z rôznych vratiek DPH tvári, ako by sa jej to netýkalo. Čo je úplne nesprávne, pretože účelom trestu nebolo v tomto prípade len to väzenie, ale aj to, aby Bašternák ďalej nemohol benefitovať z nečestného lupu.

Ponúka tak veľmi jednoduchý návod pre všetkých podobných podvodníkov, ako zabezpečiť rodinu a ešte aby aj čo-to zostalo na dôchodok.

Nakradnúť, čo sa dá, a keď vás štátna moc náhodou dolapí, a ešte väčšou náhodou aj odsúdi, tak majetky previesť na rodinu a tváriť sa, že ste len ten chudobnejší príbuzný.

Správkyňa sa v konkurze správa tak, že sa aj jej treba pýtať, či nie je niečí človek.