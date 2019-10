Pre Trnku by to bol happy end

Pellegriniho jednotlivci tvoria systém. Už sa to nedá odškriepiť.

14. okt 2019 o 10:34 Zuzana Kepplová

Už od chvíle, čo sa Robert Fico verejne posťažoval, že jeho pád zo stoličky premiéra spôsobilo to, že nedokázali k verejnosti účinne dostať "svoju verziu" udalostí, hovoríme, že tu prebieha interpretačná vojna.

Napokon, tá sa v politike deje vždy, nebudeme sa tváriť, že toto je výnimka. No teraz, v časoch rozbaľovania vrstiev Kočnera, to máme pod nosom ako pod zväčšovacím sklom.

Verziu Roberta Fica o tom, ako "bola zneužitá vražda dvoch mladých ľudí" teraz dajme na bok. V poslednej dobe sme viac konfrontovaní s light podaním premiéra Pellegriniho. Ten na Threemu, Gorilu či iné stopy v éteri reaguje takto.

Že Kočner predsa sedí, chyby narobili jednotlivci a tých by mal stihnúť spravodlivý trest. K tomu vždy pridáva, že on s Kočnerom nič nemá. Dokladá to apelom, nech teda "ide všetko von".