Tie isté osoby, hanba v zahraničí. Okolo sporov o deti sa dejú čudné náhody

14. okt 2019 o 14:42 Xénia Makarová

Autorka pracuje v Nadácii Zastavme korupciu

Slovensku sa nedávno dostalo nezvyčajnej pozornosti viacerých krajín cez ich tunajšie ambasády. Americké, nemecké, talianske, španielske, ale aj britské či ekvádorské zastúpenia na Slovensku iniciovali stretnutia na najvyššej úrovni.

Dôvodom je zmena legislatívy, ktorá môže de facto donekonečna oddiaľovať návrat detí do ich domovskej krajiny.

Ide o prípady, kedy bolo formálne dieťa na Slovensko unesené jedným z rodičov.

Prečo je vlastne nová legislatíva, ktorá už od júna aj platí, taký problém? Pretože sa o Slovensku už v súčasnosti šepká ako o krajine, ktorá nevracia deti do cudziny.

Nadácii to potvrdili viaceré zdroje, ktoré sa pohybujú v tejto sfére a potvrdzujú to aj viaceré prípady, s ktorými sme sa stretli. Dokonca sa zahraniční rodičia nevedia k svojim deťom dostať niekedy ani na návštevu.

A to aj keď majú v ruke rozhodnutie slovenského súdu, ktorý takéto návštevy či telefonáty nariadil.

Navyše, keď sa Nadácia začala o tému viac zaujímať, zistila ešte ďalšiu vec. Okolo najvypuklejších sporov sa akosi pričasto dejú zaujímavé zhody náhod. A mihajú sa okolo nich tí istí ľudia.

Mimoriadne prostriedky

Podľa ambasád aj odborníkov na oblasť rodičovských sporov je nová legislatíva v rozpore s medzinárodnými pravidlami, ktoré platia aj na Slovensku.

Takzvaný Haagsky dohovor napríklad ustanovuje čo najrýchlejší návrat dieťaťa do jeho pôvodnej domovskej krajiny. Spomína sa lehota šesť mesiacov.

Zmena v tejto oblasti sa zaviedla cez Civilný mimosporový poriadok (CMP) a v súčasnosti už aj platí. Umožňuje slovenskému rodičovi cez mimoriadne právne prostriedky návrat dieťaťa za hranice opakovane a opakovane oddiaľovať.

Zmenu CMP schválili pritom len pred letom poslanci parlamentu aj napriek tomu, že ju predtým ešte vtedajší prezident Andrej Kiska vetoval. Dnes už nezaradená opozičná poslankyňa Natália Blahová však už iniciovala, aby novelu preskúmal Ústavný súd.

A nevzdávajú to ani ambasády. I keď nechápu, prečo novelu pre jej konflikt s inou legislatívou nestopli úradníci napríklad už počas schvaľovacieho procesu.

,,Americká ambasáda bude pokračovať v povzbudzovaní slovenských úradov, aby efektívne dodržiavali Haagsky dohovor v súlade s medzinárodnými záväzkami,“ stojí v stanovisku ambasády zaslanom Nadácii.

Pripravili v známej kancelárii

Čo sa týka novely CMP, tú predkladali do Národnej rady pred pár mesiacmi nezaradení poslanci Martina Šimkovičová a Peter Marček. Len pre zaujímavosť, Šimkovičová sa minulý mesiac stala nečakane šéfkou parlamentného ľudskoprávneho výboru.

A nečakaný je aj autor samotného návrhu zmeny. Vo vlastnostiach dokumentu totiž nefiguruje Šimkovičová, ani Marček, ale pracovník známej bratislavskej advokátskej kancelárie, ktorá sa orientuje práve na oblasť sporov rodičov o deti. A často medzinárodné.

Ide o kanceláriu GKG Andreja Garu.

Keď sa Nadácia opakovane pýtala poslankyne na autorstvo novely, priamej odpovedi sa zakaždým vyhla. Zhovorčivejší bol advokát Gara. S poslankyňou sa zjavne poznajú osobne dlhšie, v minulosti totiž Šimkovičovú zastupoval pri jej rozvode a úprave rodičovských práv. Gara ale akýkoľvek konflikt záujmov pri poslednej novele odmieta.

,,Pani Šimkovičová oslovila viacero právnikov na spoluprácu pri novele zákonov CMP a CSP, medzi oslovenými právnikmi som bol aj ja. Neviem, konflikt akých záujmov mal v tomto nastať,“ reagoval.

V každom prípade, ak by platila nová legislatíva už vlani, advokát Gara by sa zrejme vyhol pokute od košického okresného súdu. Ten ju udelil vo výške 500 eur vlani v júli právnemu zástupcovi matky. Tá sa na súd obrátila so žiadosťou o obnovu konania ohľadom návratu dieťaťa. Cez súd sa snažila stopnúť návrat dieťaťa do jeho domovského štátu.

Problém bol, že rovnakú vec predtým riešil už Ústavný súd, ktorý matke nevyhovel. Nový podnet preto okresný súd vyhodnotil ako ,,zjavné zneužívanie práva” a označil ho ,,za hrubo účelové v snahe matky legalizovať svoje protiprávne konanie, ktorým maloletého neoprávnene premiestnila z krajiny jeho obvyklého pobytu”.

Súd dodal, že právny zástupca matky v tomto prípade účelovo manipuloval textom zákona, čo ako človek s právnickým vzdelaním musel vedieť, a preto mu súd uložil pokutu.

Garova kancelária figuruje vo viacerých prípadoch s politickým pozadím, kde buď samotný rodič alebo jeho blízky príbuzný zastávajú významnú verejnú fuknciu.

Príliš veľa náhod

To ale nie je jediný prípad, kedy Garovej kancelárii zahrali do karát kroky verejných činiteľov.

Na slovenské pomery nezvyčajne rýchlo konal šéf strany Sme rodina Boris Kollár v inom prípade, kde tiež jedného z rodičov zastupovala Garova kancelária. Písal sa máj 2016 a len pre spresnenie, tesne predtým zo strany Sme rodina odišla poslankyňa Šimkovičová, Marčeka vylúčila strana krátko na to.

Šéf strany Kollár listom apeloval na sudkyňu, pričom sa odvolal na úplne čerstvé vyhlásenie zástupkyne Slovenska pri Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP). Tou bola a je doteraz Marica Pirošíková z ministerstva spravodlivosti.

Jej vyhlásenie zverejnené 9. mája 2016 na webovej stránke rezortu spravodlivosti riešilo sankcie od úradov pre rodiča, ktorému je dieťa zverené, no ktorý marí kontakt s druhým rodičom. Podľa vyhlásenia treba pred prípadnou sankciou zvážiť, prečo rodič bráni v styku dieťaťa s druhým rodičom.

Vyhlásenie tiež spomínalo dôvody, ak samotné dieťa nechce druhého rodiča vidieť, pretože je napríklad nedostatočne empatický.

Podobné vyhlásenia nie sú štandardné. Väčšinou zástupkyňa vydáva párkrát za rok stanoviská a informácie o kľúčových sporoch ESĽP.

V každom prípade sa presne na neempatickosť druhého rodiča – otca obrátila 10. mája matka na Kollára. V žiadosti sa odvolala aj na deň staré vyhlásenie zástupkyne pri ESĽP.

A v mene Kollára už ďalší deň, teda 11. mája 2016 odchádza stanovisko sudkyni na bratislavský okresný súd, kde Kollár na základe ,,dostupných nahrávok” vyjadruje názor, že nerešpektovanie súdneho rozhodnutia o styku dieťaťa s druhým rodičom nebolo porušením zákona. Dokumenty má Nadácia k dispozícii.

Keď sme sa šéfa strany Sme rodina spýtali, či si za deň dokázal urobiť na prípad názor, ktorý následne poslal súdu, neodpovedal nám. Hovorkyňa strany to odôvodnila jeho pobytom v zahraničí.

Spoločná prezentácia

Spojenie Gara – Pirošíková ale v brandži počuť častejšie ako iné mená. Napríklad ich oboch v sekcii Spolupracujeme spomína na svojej stránke jedno nitrianske občianske združenie. Zverejnili tiež vedľa seba texty v odbornom dvojmesačníku, ktorý vydáva celoslovenský denník.

Gara sa so zástupkyňou ESĽP Pirošíkovou pozná dobre aj osobne, obaja ale akúkoľvek pracovnú spoluprácu odmietajú.

,,Pána advokáta Garu pozná, profesne s ním nemá ako spolupracovať, keďže on zastupuje jednotlivcov pred vnútroštátnymi súdmi a zástupkyňa SR pred ESĽP zastupuje vládu SR v Štrasburgu,“ sprostredkovali z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti odpovede Pirošíkovej.

Gara na prepojenie so zástupkyňou reagoval s tým, že ho denne oslovujú rôzne združenia na spoluprácu alebo pomoc pri riešení problémov v oblasti starostlivosti o deti. A tiež je často žiadaný o vyjadrenie alebo názor na tému ako odborník s viac ako 17-ročnou praxou.

Potvrdil ale, že v odbornom dvojmesačníku publikovala jeho kancelária v rámci svojho priestoru aj vyjadrenia Pirošíkovej. ,,Pani Pirošíková neprezentovala svoj subjektívny názor, pani Pirošíková pripojila konkrétne rozhodnutia ESĽP, ktoré už situácie, ktoré sme v článku analyzovali, úspešne riešili.“

Pirošíková k téme spoločného publikovania dodala, že ,,pán Gara vytvoril priestor pre odborné články na témy týkajúce sa rozhodovania o maloletých, pričom do častí, ktoré písali odborníci nijako nezasahoval“. Doplnila, že priestor kancelárie využili aj ďalší ľudia z ministerstva či iní odborníci.

Na otázku, či jej podobný priestor ponúkli aj iné kancelárie, reagovala, že sa pre Hospodárske noviny vyjadruje k judikatúre ESĽP aj inokedy a kontaktujú ju aj ďalší novinári.

Tomanovej úrad

Ešte jeden vplyvný úradník sa v súvislosti s Garom a s problematickými spormi spomína veľmi často. Ale v opačnom zmysle.

Úrad komisárky pre deti Viery Tomanovej akosi priveľmi prehliada prípady, kde jedného z rodičov zastupuje spomínaná kancelária. Vo viacerých prípadoch, s ktorými sa stretla Nadácia, pritom druhý rodič tento úrad kontaktoval. A minimálne v jednom prípade sa napríklad Tomanová dokonca stretla a vypočula si aj maloleté deti, no spor ďalej neriešila.

Či ide o náhodu alebo nie sa objektívne určiť nedá. Úrad nevedie štatistiku, kto zastupuje rodičov v sporoch, do ktorých vstúpi.

,,Úradu komisára pre deti je absolútne jedno, aké právne zastúpenie majú rodičia maloletých. Treba si uvedomiť, že Úrad komisára pre deti háji len najlepší záujem dieťaťa, a to bez ohľadu na podania právnych zástupcov rodičov,“ vysvetlil Rudolf Hubočan, odborný poradca komisárky.

Spory rodičov o deti nie sú pritom zanedbateľnou agendou komisárky. Predstavujú väčšinu práce štyroch z ôsmich odborných zamestnancov. Pričom pravidlá, na základe ktorých úrad do prípadov vstupuje, ale úplne jasné definované nie sú.

,,Vstup do súdnych konaní závisí od závažnosti, respektíve až neriešiteľnosti daného problému medzi účastníkmi konania,“ opísal úrad Nadácii.

Presnejšie to ilustroval tým, že rozhodnutie o vstupe komisárky do súdneho konania vyplýva z naštudovaného spisu. Často je to aj na základe rozhovoru komisárky s maloletým, z ktorého vyplynie nerešpektovanie najlepšieho záujmu dieťaťa zo strany niektorého z rodičov, respektíve oboch rodičov.

V praxi to ale vyzerá odlišne. Komisárka sa napríklad toto leto kriticky vyjadrila k nemeckým orgánom, ktoré zadržiavajú tri roky maloletého Miška, pričom je zjavné, že maloletého vypočuť nemohla.

Na druhej strane vie Nadácia o prípade, kde na Slovensku drží už roky dieťa slovenský rodič, pričom súd nariadil návrat dieťaťa do krajiny, v ktorej sa narodilo a vyrastalo. Dokonca napriek verdiktu súdu je zahraničnej matke vôbec bránené v akomkoľvek kontakte.

Prípad bol aj pre jeho politické pozadie opakovane medializovaný. Keď sme sa Tomanovej na tento konkrétny prípad ekvádorskej matky a jej dieťaťa na Slovensku spýtali, reagovala, že ,,Úradu komisára pre deti neprináleží komentovať rozhodnutia súdov“.

Sporná pozícia komisárky

Nadácia tiež v súvislosti s úradom komisárky natrafila na vlaňajší verdikt Bratislavského krajského súdu, podľa ktorého súd môže, ale aj nemusí pribrať jej úrad do konania.

,,Komisárke pre deti ani zamestancom úradu neprislúcha komentovať a hodnotiť rozsudky súdov. Privítali by sme však zmenu Civilného sporového poriadku, ktorý by uložil súdu povinnosť pribrať komisárku do súdneho konania, ak o to požiada.

“Úrad ale doteraz zmenu v tejto oblasti neinicioval. Za to sa iniciatívne zaujímal na povinnosti a práva iného úradu z gescie ministerstva práce, a to rovno u ministra.

Komisárka v oficiálnom liste z leta tohto roka opísala svoje skúsenosti so sťažnosťami na iný úrad z oblasti zverejneckej agendy v gescii Richterovho ministerstva a žiadala ministra o oficiálne odpovede, kedy má spomínaný iný úrad konať. Nenavrhovala žiadne riešenia, ani bližšie nekonkretizovala, na čo sa jej v súvislosti s iným úradom mali sťažovať.

Keď sme sa Tomanovej na tento list spýtali, úrad odpovedal, že ,,sa nebude vyjadrovať k inštitúcii, ktorá je v pôsobnosti iného orgánu štátnej správy“.

Z konania komisárky, ale aj ďalších zodpovedných za oblasť medzinárodných sporov o deti nemá Nadácia pocit, že im zakaždým ide o najlepší záujem dieťaťa. Už len preto, že najvypuklejšie prípady sú si v niečom podobné, napriek tomu to ale zodpovední systematicky dlhodobo neriešia.

Namiesto toho sa sem-tam rieši vybraný problém, čo ale paradoxne nakoniec môže znamenať len vietor do plachiet právneho zástupcu jedného z rodičov.