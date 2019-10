Sledujeme ďalší príklad krízovej komunikácie Smeru.

15. okt 2019 o 16:10 Peter Tkačenko

Členovia Smeru majú dar. My, nudní smrteľníci sa vieme len zoznámiť, potom už sa s daným človekom naveky poznáme. Ale v Smere sa vedia aj odznámiť. Po Marianovi Kočnerovi napríklad aj s Dobroslavom Trnkom.

Keď poslanci a členovia vlády za Smer vyzývajú Trnku, aby sa vzdal funkcie prokurátora, prípadne si ju aspoň pozastavil, jedno oko nezostane suché.

Predstavte si – keď pred deviatimi rokmi navrhovali a ako jeden muž volili Trnku za generálneho prokurátora, netušili, čo je za patróna!

Toto by sa im dalo uveriť v roku 2003, keď sme o Trnkovi naozaj všeličo nevedeli, no o sedem rokov už bol jeho kvetnatý vzťah s Marianom Kočnerom verejným tajomstvom a ak o ňom v Smere niekto nevedel, tak len preto, že to vedieť nechcel.