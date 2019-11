Edward Nowak: Všetko, čo sa nám podarilo dosiahnuť, je zničené. PiS ruinuje túto zem

Je to zničené. Keď som odišiel do dôchodku, rozhodol som sa zmeniť svoj život o 180 stupňov, celkom ukončiť pôsobenie v biznise, verejnú kariéru a začať sa venovať iba spoločenským aktivitám a rodine.

Založil som združenie Sieť Solidarity, ktoré zhromažďuje ľudí dávnej Solidarity, opozície, spomína na tradície. A odrazu prichádza do vlády v Poľsku PiS, ktorá ruinuje túto zem. Je to také popretie ideálov Solidarity, ktorým do hĺbky verím, že to nedokážem strpieť.

Povedal som si, že to nemôže byť tak, že mám 69 rokov a že ma to už nemá trápiť, predsa mám deti a je tu nová generácia Poľska, je tu Európa a svet, nedá sa to všetko len tak ponechať. A preto tomu voči tomu vystupujem.

Jednoducho, svedčím o tom, že je zle.

Strana Jarosława Kaczynského vyhrala začiatkom októbra voľby, členovia strany PiS často vravia, že ich činnosť je reakciou na Okrúhly stôl, ale tvrdia, že to až oni sú poslami tej dobrej zmeny, tvrdia, že Okrúhly stôl bol čímsi zlým. Myslíte, že majú čiastočne pravdu? Existuje niečo, čo sa vydalo zlým smerom?

Ľudia sa musia snažiť o kompromis, musia sa pokúšať žiť so sebou a s ostatnými. A pre mňa sú takými opornými piliermi, na ktorých stojí Poľsko, dohoda z augusta z 80. roku a dohody Okrúhleho stolu.

Keď sme išli k Okrúhlemu stolu ako predstavitelia Solidarity a opozície, sadali sme k tomu stolu s ľuďmi, ktorí nás zatýkali, bili, ba dokonca zabíjali. Bolo to veľmi ťažké pre každého z nás.

Ale urobili sme to pre blaho spoločnosti, pre nás samých. Predsa nemôžeme bojovať, moriť sa, veď Poľsko v roku 1988/1989 bankrotovalo. Veľakrát som štrajkoval a sedel v roku 1980, 1981 a aj v roku 1988, ktorý bol katalyzátorom následných udalostí. A preto som si uvedomil, že si treba k tomu stolu sadnúť, posnažme sa dohovoriť, lebo túto krajinu zlikvidujeme.

Edward Edmund Nowak V rokoch 1969 - 1985 pracoval v Hute Lenin v Krakove. Od roku 1981 bol predsedom Zakladajúceho výboru zamestnaneckej samosprávy oceliarní. Bol opakovane väznený za organizáciu štrajku. Autor prvého návrhu štatútu politického väzňa. Už v 80. rokoch sa venoval ľudskoprávnym aktivitám. 1989 - 1991 bol členom Sejmu (dolnej komory parlamentu). 1992 - 1993 bol štátny tajomník ministerstva priemyslu a obchodu. Vypracoval predpoklady poľskej automobilovej politiky a koncepciu vytvárania priemyselných parkov. V rokoch 2000 - 2001 ako štátny tajomník ministerstva hospodárstva vypracoval program reštrukturalizácie hutníctva. Riadil viaceré priemyselné podniky. Je nositeľom štátnych vyznamenaní.

Čiže ste sa napokon rozhodli sadnúť za stôl s komunistami?

Komunisti a ľudia, ktorí v tej dobre žili, predsa nezmiznú, samotný komunizmus a samotná myšlienka sa z ľudí vyparila, ale boli ľudia, ktorí z toho ťažili. Čiže som dospel k tomu názoru, že treba ísť cestou kompromisu.

Podľa mňa je to správne. Je však nejaké percento ľudí, ktorí si myslia, že šlo o dohodu elít. Tzv. zhnitý kompromis. Viete, keď počujem spojenie zhnitý kompromis, zatínam päste, lebo kompromis sám osebe značí, že jedna strana musí ustúpiť tej druhej, pretože ak tak neurobí, vraciame sa znovu k boju.

Preto neexistuje pojem zhnitý kompromis, zhnitý je vtedy, ak sa za ním ukrýva podvod, zrada, nie?

A nebola?