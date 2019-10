Danko nekecá a maká na rozvrátení štátu

Minimálny dôchodok podľa SNS je neudržateľný.

17. okt 2019 o 15:38 Peter Tkačenko

Keď pred dvoma týždňami Andrej Danko začal búchať po stole, že ho Smer drzo obišiel pri zvyšovaní minimálnej mzdy, bolo zrejmé, že si chce zasa niečo vydupať. Na tomto mieste sme si kládli otázku, či uškodí „len“ v rádoch multimiliónov alebo miliárd. Už vieme, že je to druhá možnosť.

Robert Fico síce Dankovi odvrkol, že rast minimálnych dôchodkov je hotová vec, lenže ako vidíme, musel za to zaplatiť a schváliť naviazanie minimálnych dôchodkov na tretinu priemernej mzdy.

Vyzerá to nevinne, ale je to ďalší kamienok do mozaiky fiškálneho rozvratu.

Je to také škodlivé, že okrem opozície bol proti nielen Most, ale aj ministerstvo práce (!) a smerácky káder na čele Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny (!!).