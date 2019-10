Ale dav, ktorý nevie, čo je DPH, aj tak rozhoduje najlepšie.

20. okt 2019 o 15:23 Peter Ivanecký

Autor je filozof. Aktuálne na stáži na Fakulte politických a sociálnych vied UNAM v Mexiku.

Čerstvo zverejnené filozoficko-politické úvahy o demokracii medzi dvomi pánmi, ktorých hlasy sa veľmi podobajú na hlasy Jaroslava Haščáka a Jirka Malchárka, ma nabádajú verejne ozrejmiť podstatu fungovania demokracie "na h...o".

Áno, demokracia je na h...o a práve jej fungovanie vďaka individuálnej ignorancii voličov z nej robí perfektný politický systém.

Istý Lu Hong a Scott Page prišli s teóriou, v ktorej dokazujú, že systém, fungujúci vďaka jednotlivcom, čo nie sú odborníkmi, je omnoho lepší ako ten založený na expertoch, za akých sa považujú vtedajší minister hospodárstva Malchárek a člen finančnej skupiny Haščák.

Slogan profesorov Honga a Pagea - rozdielnosť víťazí nad schopnosťou ("diversity trumps ability") - sa stal verejne známym v odborných kruhoch a má nemalý vplyv na výskum o fungovaní demokracie "na h...o" a celej politickej filozofie.

Masa je lepší správca ako experti

Táto teória totiž potvrdzuje jej správne fungovanie, ale nie tak, ako to zaznelo z prísne tajnej nahrávky. Systém fungujúci vďaka bežným ľudom, čo fakt nevedia nič, vstávajú ráno o pol šiestej a potom idú deťom urobiť raňajky a desiatu, a potom idú do práce a o piatej to narobení zabalia, je omnoho lepší ako ten založený na expertoch.