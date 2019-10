Aký kabaret sa robí v New Yorku

Autorka je herečka a kabaretiérka

Táto divadelná sezóna sa začala veľkolepo – návštevou New Yorku. Šipka a Vaško, dvaja šéfovia bratislavského kabaretu, sa vybrali do veľkomesta získať nové impulzy, inšpirovať sa, dobiť sa tou sviežou svetovou energiou, ktorú naši hostia tak vyhľadávajú.

Kým začnem, chcem len pripomenúť, že v New Yorku je kultúra všade. Aj keby ste celý deň len sedeli v parku a pozorovali ľudí, je to dostatočné. My sme však mali iné plány.

Začalo sa to hneď neplánovane. Kamarát nás pozval na "interesting show" do slávneho Guggenheimovho múzea. Nevedeli sme, čo si pod tým predstaviť, ale ak to bude na takom prestížnom mieste, hádam to bude aspoň interesting (zaujímavé, pútavé - pozn. red.).

Totálne nezaujímavé

Pred múzeom sme sa stretli s celou partičkou newyorkských performerov, ktorých poznáme už dvadsať rokov od nášho prvého výletu v Amerike. Vraj vystupuje ich známy, momentálne veľmi vychytený módny návrhár.

V menšej sále bola slávnostná atmosféra, bola to premiéra, asi stopäťdesiat ľudí. Moderátorka uviedla šou slovami, že pôjde o hudobno-herecký debut tohto módneho návrhára. To ma trochu vyľakalo. Žeby nejaký samožer?