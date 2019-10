Mečiar to vybudoval, Dzurinda využíval a Fico zdokonalil (píše Samo Marec)

Autor je publicista a prekladateľ

Od Nežnej revolúcie čoskoro uplynie 30 rokov. Vstupujeme do štvrtého desaťročia. Môžete si to povedať aj nahlas: štvrté desaťročie. A na jeho prahu sme v situácii, ktorá sa dá opísať veľmi jednoducho.

Bývalý trojnásobný premiér sa o asistentku delil s treťotriednym talianskym mafiánom. Ten mafián je vo väzení.

Bývalý trojnásobný premiér býval v byte, ktorý nepatril jemu, ale nejakému obskúrnemu fakturantovi. Aj ten je dnes vo väzení.

Bývalý trojnásobný premiér mal v tom byte za suseda iného mafiána. A aj ten je dnes vo väzení.

Náhody. Samé náhody.

V inej, menej rozvrátenej a unavenej krajine, kde napríklad funguje spravodlivosť, by ho z kancelárie už dávno vyviedli v putách a ďalších pár rokov by chodil v pruhovanom drese. Nie na Slovensku.

Máme pocit, že sa konečne niečo dozvedáme. Áno, dozvedáme. Dozvedáme sa, že takto to tu bolo celý čas.

Inde by spoločnosť explodovala

To vy ste totiž túto republiku založili ako eseročku, ktorú možno rozkradnúť a potom sa zdekovať. Mečiar to vybudoval, Dzurinda využíval a Fico zdokonalil. Môžeme sa zdržiavať rečami o miere a o tom, čo sa popritom spravilo, ale systém po celý čas fungoval a ťažili z neho všetci.

A Ivan Mikloš sa spolieha na to, že ak o vás v Gorile hovoria, že kradnete menej, je to vlastne ešte cnosť. Niežeby to istým spôsobom nebola pravda, len to nie je pointa.

A iní zmizli a tvária sa, že sa nič nestalo, a iní sa zase vynárajú, a tvária sa, že sa nič nestalo.