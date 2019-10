Keď volajú z Venezuely

Prijatie Venezuely do orgánu, ktorý má zlepšovať ľudské práva vo svete, je strategickou chybou.

21. okt 2019 o 17:10 Gabriela Virostková

Autorka pracuje v Európskom parlamente vo výbore pre zahraničné vzťahy

Posledné dni boli v zahraničnej politike demokraticky zmýšľajúcich krajín priam katastrofálne.

Amerika stiahla svojich vojakov zo severnej Sýrie a dovolila tak Turecku násilím etnicky vyčistiť časti Sýrie od kurdského obyvateľstva. Odsudzujeme genocídy minulosti, teraz sa v priamom prenose prizeráme ďalšej. Strategická chyba Ameriky.

Macron zablokoval začatie prístupových rokovaní EÚ s Albánskom a so Severným Macedónskom, pretože je to preňho doma politicky výhodnejšie a pritom sa zahráva so strategickými záujmami Európy.

S vidinou európskej budúcnosti sú krajiny ochotné zmeniť svoj názov, prijať ťažké reformy, a my vieme tak akurát odpovedať "non, merci, au revoir". Strategická chyba Európy.

No asi najhorším prekvapením tohto týždňa je pre mňa zvolenie Venezuely za člena Rady OSN pre ľudské práva. Našlo sa až 105 krajín, ktoré hlasovali za.