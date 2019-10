Ako sa zbaviť hanby z lietania

Väčšinu technológií na neškodné lietanie už poznáme.

25. okt 2019 o 11:49 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, žije v Londýne

Austrálske aerolínie Qantas nedávno uskutočnili skúšobný let na najdlhšej komerčnej leteckej trase s dĺžkou 16,5 tisíca kilometrov z New Yorku do Sydney.

Na palube Boeingu 787 bolo pre úsporu paliva len šesťdesiat pasažierov, všetci v biznis triede. Podľa klebiet v priestoroch turistickej triedy tancovali na Macarenu, aby počas devätnásťhodinového letu nezdreveneli.

Grete Thunbergovej by sa to asi nepáčilo.

Hanba z lietania

Švédčina pozná novotvar „flygskam“, s ktorým sa stotožňujú európski environmentálni aktivisti. Znamená „hanba z lietania“ a má vyjadrovať pocit, ktorý by sa mal zmocniť cnostných ľudí, keď nasadnú do lietadla a prispejú tak ku globálnemu otepľovaniu.

Slečna Thunbergová prekonala Atlantik na plachetnici, pretože palivo, ktoré sa spotrebuje na cestu pasažiera do Severnej Ameriky, z hľadiska otepľovania predstavuje ekvivalent desatiny ročnej uhlíkovej stopy priemerného Švéda.

Greta Thunbergová to azda trochu preháňa, ale odkazuje nám, že lietanie významne prispieva k emisiám, ktorých sa dá zbaviť len tak, že lietať nebudeme.