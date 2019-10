Správy z unavenej krajiny (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

To je tak.

Kočner si nahrával Trnku a Trnka si pravdepodobne nahrával kadekoho. A Haščáka nahrali s Ficom a Trnka chcel Haščáka nahrávkou vydierať, veď preto si ho nahrával Kočner. A Kočner bol Ficov sused.

Nejaký pajác, o ktorom ste v živote nepočuli, povedal, že zatiaľ to popierajú všetci, tak to popiera aj on. Keď sa ministra Vážneho opýtajú, či si aj on písal s Kočnerom, tak sa nevie vykoktať. Pentu zasa najviac mrzí, že nahrávka sa dostala na verejnosť.

A tak Penta podáva žalobu a zároveň pustí reklamu, že platí sociálne zabezpečenie dvadsiatim tisícom svojich zamestnancov. Aby sa nezabudlo.

No a najkratší minister Drucker hovorí, že by kvôli Trnkovi s Kočnerom mala zasadať bezpečnostná rada štátu, lenže bezpečnostná rada štátu nezasadne, lebo toto nie sú dlažobné kocky.

A Drucker je ten, ktorý nebol schopný odvolať Gašpara, a Gašpar sa teraz tvári, že nič z toho sa nikdy nestalo. Je z neho nový, statočný človek s bradou a najväčším nebezpečenstvom je Eset.

No a podľa poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje, Eset presedlal z Progresívneho Slovenska na Kisku.

Na scénu prichádza Gorila

Objaví sa Gorila.

Prezidentka Čaputová povie, že je to nechutné a treba to vyšetriť, a údajný premiér Pellegrini tiež povie, že je to nechutné a treba to vyšetriť. Obaja povedia to isté, len to z akéhosi zvláštneho dôvodu znie úplne inak.

Možno preto, že Pellegrini vzápätí povie, že je úplne jedno, či Fico v byte na Vazovovej bol alebo nebol. Schrödingerova Gorila, autentická aj neautentická zároveň: autentická je tá časť, v ktorej sa hovorí o Dzurindovej vláde, ale tá časť, v ktorej hovorí Fico, autentická nie je. A hlavne je to jedno.