Threema vydáva korunné svedectvo o zrútenom štáte

Ešte keby účastníci Threemy čítali pred súdom vlastné party!

28. okt 2019 o 20:31 Peter Schutz

Súdna sieň, v ktorej sa rozhoduje o vine a trestoch v kauze zmeniek, je javiskom nesmierne smutného čítania. Ešte aj keby Kočner (a Rusko) napokon vyšiel z miestnosti ako nevinný – čo stĺpček neočakáva –, Threema vydáva korunné svedectvo tak o jeho osobe, ako aj o zrútenom štáte.

Ten sa nachádza vždy tam, kde ešte aj inštitúcie, z ktorých jednej sa práve teraz spovedá, stratili svoje poslanie.

Dilema, či Threema, ktorej sa MK až bohorovne zveroval, je použiteľná ako dôkaz, sa zatiaľ vyvíja slušne. Ešte aj vtedy, keď debata bude isto pokračovať na Ústavnom súde.

Chybou krásy, ale nie vierohodnosti môže byť akurát to, že správy čítal jednu po druhej prokurátor. Autentickejšie by znelo autorské čítanie účastníkov, ktorí by korepetovali vlastné party.

Skutočnosť, že niet jedinej rozumnej pochybnosti o autenticite Threemy – či sa tá-ktorá vec udiala tak, ako rozprávači tvrdia, je iná otázka! –, je omnoho vyšším princípom ako to, že záznam týchto hrôz sa „našiel“ počas vyšetrovania iného trestného činu.