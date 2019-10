Ako sa Robo zaťal

O cti Matovič nemal začínať.

29. okt 2019 o 17:57 Peter Tkačenko

V segmente durenia Kočnerových poskokov kamuflovaných za politické kádre treba Igorovi Matovičovi uznať početné zásluhy, čerstvé predstavenie s Martinom Glváčom však zatiaľ nevyšlo.

S licenciou novinárskej skratky povedzme, že to pokazil v okamihu, keď Glváča vyzval, aby v sebe našiel aspoň zbojnícku česť.

V tom okamihu sa prebudili inštinkty Roberta Fica, pretože, čo si budeme hovoriť, o politickom bytí tohto maznáka Aleny Zsuzsovej rozhoduje len a výhradne on.

A presne v duchu zbojníckej cti si Fico povedal, že čo je veľa, to už je príliš, on si svojich ľudí nenechá vyhadzovať Matovičom len preto, že si písali kamarátske správy s dôvodne podozrivým nieže hochštaplerom, ale podvodníkom a objednávateľom vraždy.

Okrem toho si mohol opäť utrieť topánky do politickej nosnice, teda nominálneho premiéra Petra Pellegriniho, ktorý expresne rýchlo absolvoval prechod z fázy očakávania do fázy sklamania, a všetkým vynadať, že odstúpiť by mali oni.

Komu česť, tomu česť. Cmuk!