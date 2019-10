Pre Kočnera som Kuciak 2, pre sudkyňu trtko (píše Adam Valček)

Nech Vlado pošle Valčeka do riti, píše Kočner sudkyni.

30. okt 2019 o 14:02 Adam Valček

V roku 2018 som napísal článok o firme Technopol Servis. Ľudia blízki mafiánovi Marianovi Kočnerovi ju ovládli na základe ukradnutých akcií a vytunelovali z nej majetok za dvadsať miliónov eur, najmä administratívny vežiak a kongresové centrum Technopol v Petržalke.

Kočnerovi pritom výdatne pomohli dvaja sudcovia Okresného súdu Bratislava I. – Miriam Repáková a Vladimír Sklenka (momentálne nesúdia, pretože po zverejnení ich správ s Kočnerom majú prerušený, respektíve pozastavený výkon funkcie).

Tento príspevok bude najmä o Repákovej, ktorá v kauze vydala rozsudok, ktorý zákon vyslovene zakazuje v takomto prípade vydať. Firmu Technopol Servis prisúdila Kočnerovej skupine na základe ukradnutých akcií.

Vedela, že to nie je správne. „Ja sa len bojím stále, že to bolo rozsudkom pre zmeškanie a nemohlo to tak byť,“ zdôverila sa Repáková Kočnerovi v jednej zo správ, ktoré si vymenili cez mobilnú aplikáciu Threema.

Článok o Repákovej rozhodnutí sme vydali 6. júna 2018, ale na téme som pracoval už niekoľko týždňov pred jeho vydaním.