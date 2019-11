Voľby 2020: O čo v nich naozaj pôjde? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Vedci spresnili, že človek pochádza z dnešnej Botswany, konkrétne z územia južne od Zambezi. Pre fašistov to, pochopiteľne, neplatí.

SNS mala krajský snem v Banskej Bystrici a vyvesila na ňom vlajku. Vlajka vyzerala úplne ako ruská, len na ňu našili slovenský znak. Do rohu a nakrivo.

Dozvedeli sme sa výšku nájmu Roberta Fica v Bonaparte. Nájom tvoril viac ako polovicu jeho čistého platu ako premiéra.

Je to hlúpe a škodlivé, musí to byť od SNS

Najprv menej dôležité veci, ktoré vlastne menej dôležité nie sú. Naopak, sú hlúpe a škodlivé, takže je jasné, že ich museli vymyslieť v Slovenskej národnej strane.

Poslanci posunuli do druhého čítania návrh zákona o interrupciách. Sme teda o krok bližšie k tomu, aby lekári ženám pred zákrokom púšťali tlkot srdca – lebo Andrejovi Dankovi sa tá predstava zrejme páči, alebo čo.

A keď to videli lekári, tak sa ozvali. Hovorili, že to nie je až taký dobrý nápad, lebo to pre plody môže byť naozaj škodlivé – ale koho už len zaujímajú názory lekárov na medicínu, keď ide o deti, všakáno.

V rovnakom duchu pristúpili poslanci aj k volebnému moratóriu, ktoré natiahli na 50 dní a dali nás tým na jednu úroveň s krajinami, pri ktorých neviete povedať ani hlavné mesto.

A keďže neexistoval žiadny ani trochu racionálny dôvod, ako to obhájiť, poslanec Farkašovský prišiel do telky a hovoril niečo o opozícii. Namiesto toho, aby povedal, že vo vládnej koalícii majú jednoducho strach.