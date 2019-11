Takto vyzerá cenzúra

Pred manipuláciou chránime občanov inak.

5. nov 2019 o 11:44 Michal Davala

Autor je advokát. Medzinárodné a európske právo študoval na Masarykovej univerzite v Brne a University of Aberdeen v Škótsku.

Demokracia a ochrana ľudských práv patria medzi základné princípy slovenskej ústavnosti. Demokratické inštitúty a dodržiavanie ľudských práv posilňujú priestor slobody každého jednotlivca, nie naopak.

Tento priestor bolo nevyhnutné brániť pred zásahmi do slobody médií vyjadrovať sa k práci verejných činiteľov. Bolo schválené znevýhodnenie nových politických strán pri financovaní.

Teraz zašli poslanci a poslankyne ešte ďalej a predĺžili zákaz zverejňovať prieskumy preferencií na 50 dní. Netýka sa to len volieb do Národnej rady, ale aj do Európskeho parlamentu, prezidenta, orgánov samospráv, hlasovania o odvolaní prezidenta, ako aj referenda.

Odôvodnenie je desivé a malo by byť výkričníkom pre všetky demokratické sily. Cieľom je „chrániť voliča pred dezinformáciami a účelovými informáciami“ a „pred cielenými informáciami zameranými na jeho ovplyvnenie v prospech určitej politickej strany“. Aké prosté!

Čo odporúča Rada Európy

Demokratické inštitúcie musia čeliť využívaniu umelo vytvorených falošných správ v kombinácii s technológiami na cielené ovplyvňovanie výsledkov volieb. Upozorňujú na to rôzne oficiálne zdroje, tajné služby aj správa Rady Európy o stave demokracie, ľudských práv a právneho štátu z roku 2018, ktorá vydala odporúčania, ako tomu predchádzať.