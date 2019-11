Čo vám Fico zabudol povedať o bankovom odvode

Odvod sa na sociálne balíčky použiť nedá.

6. nov 2019 o 12:32 Eduard Žitňanský

Bankový odvod je príjem založený na závisti. Napríklad Robert Fico netají pohoršenie, ako a koľko finančné inštitúcie zarábajú.

Banky doteraz platili odvod 0,2 percenta z prijatých pasív. Platiť budú 0,4 percenta a prispejú tak verejným financiám zhruba 120 až 130 miliónov eur a zdanlivo čiastočne zaplatia "sociálne opatrenia" koaličnej rady.

Fico má problém s tým, že ziskovosť bánk vzrástla z 560 miliónov eur v roku 2014 na 639 miliónov eur v minulom roku a tento rok by mala dosiahnuť približne 700 miliónov.

"To nie je zisk, ktorý by banky zarobili tým, že dávajú úvery. Jediným dôvodom je nová poplatková politika bánk. Od 1. januára 2018 došlo k výraznému zvyšovaniu poplatkov, pričom nárast sa pohybuje od 20 percent až do 233 percent. To je nonsens," rozčúlil sa Fico.