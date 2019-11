Čas odrezať oligarchov

Dotácie do poľnohospodárstva umožnili vznik stredoeurópskych agrobarónov.

7. nov 2019 o 11:06 Wojciech Przybylski

Autor je šéfredaktor Visegrad Insight a predseda nadácie Res Publica. Článok je súčasťou projektu #DemocraCE v spolupráci s Visegrad/Insight.

Zvykli sme si, že systém poľnohospodárskych eurodotácií bol celé roky prelezený korupciou. Aby sme však zvolali, že kráľ je nahý, musela v The New York Times vyjsť štúdia.

Uplynulý víkend tento americký denník vydal materiál, ktorý ukazuje, ako sú poľnodotácie v niektorých stredoeurópskych krajinách zneužívané na vytváranie nezdravých systémov závislosti a násilia.

Súvisiaci článok New York Times: Písal o tom aj Kuciak. Ako stredná Európa šafári s agrodotáciami Čítajte

Novinári sa nevyhli tvrdým hodnoteniam – hovorili o mafii, neo-feudalizme, oligarchii - aby opísali spôsoby, ktorými politické a kriminálne skupiny utláčajú rebelujúcich a drobných farmárov. Vo výsledku je tak európska dotačná politika využívaná na podporu vydieračov a na také usporiadanie vecí, ktoré je bolehlavom demokracie.

Stabilný príjem

Korunným dôkazom v tejto kauze sú praktiky Viktora Orbána, ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi nečakane zvrtol z liberálnej cesty radikálne doprava, aby tak zacielil na vidiecky elektorát.

V čase, keď prišiel o moc – v roku 2002 – mal v pláne znovu vybudovať svoju politickú silu na agrárnej privatizácii. Maďarsko sa vtedy pripravovalo na vstup do Únie a Orbán si bol vedomý toho, že ak svojim verným rozdelí veľké kusy štátnej pôdy, zabezpečí im to stabilný príjem na dotáciách z Únie.

Takto sa zrodila kauza nazývaná „Špinavá dvanástka“ - dvanásť veľkofariem sa vďaka novým majiteľom stalo podhubím novej oligarchie Maďarska a dodnes financuje svoju materskú stranu (Fidesz - pozn. red.).

Aj slovenskí farmári

Prednedávnom sa dokonca vlády začali správať ako absolútni vládcovia a využívať štátne inštitúcie na dusenie slabšej konkurencie a možných kritikov.

Tento problém sa netýka len Maďarska, kde veci zašli najďalej.

“ Pre Visegrádsku skupinu by bolo prínosné, ak by boli členské práva Maďarska v tejto skupine pozastavené. „

Zahŕňa aj násilné preberanie fariem na Slovensku, desiatky miliónov eur podpory pre najväčší agrobiznis v Česku, ktorý patrí premiérovi, a dohoda stovky privilegovaných aktérov v Bulharsku, ktorí poberajú 75 percent všetkých dotácií.

New York Times ukazuje, že celý systém spoločnej poľnohospodárskej politiky je využívaný na financovanie skorumpovaných väzieb v EÚ a tiež to, ako sa zástupcovia Komisie snažia ukryť nepohodlné fakty medzi riadkami.

Wojciechowského oriešok

Toto zistenie dostáva novú Európsku komisiu do ťažkej situácie, a to najmä jej člena Janusza Wojciechowského. Európsky komisár zodpovedný za poľnohospodárstvo bude lúskať tvrdý oriešok.

Po tom, čo bude finálna zostava eurokomisárov potvrdená, znižovanie dotácií do poľnohospodárstva viac nebude možné rozporovať. Súčasný návrh nového eurorozpočtu totiž predpokladá 10-percentné zníženie priamych platieb a štvrtinový úbytok na investíciach do agrosektora.

Predstavitelia parlamentov členských krajín sa pred časom stretli v Helsinkách a tu sa ozvalo volanie po solidarite – vrátane vyrovnania výšky pomoci pre nové členské štáty. No namiesto toho predstavitelia Komisie budú musieť prísť s vlastným programom na rozvoj poľnohospodárstva, ktorý bude zohľadňovať nový finančný a právny stav na úrovni EÚ.

Súvisiaci článok Milovníci kohézie Čítajte

Ironicky, výsledkom bude akási „flexibilná solidarita“ - čo je formulka, ktorú si patentovala Visegrádska skupina počas utečeneckej krízy, keď žiadali nezávislosť v rozhodovaní o umiestňovaní žiadateľov o azyl.

V praxi to znamená, že Komisia si môže umyť ruky a nechať vlády jednotlivých štátov, aby si zlegalizovali praktiky, ktoré boli opísané v New York Times.

Zároveň však publicita okolo týchto prípadov, ktoré sú najvypuklejšie v našom regióne, dostanú Visegrád do nemilej vyjednávacej situácie. Nielenže to podkopáva argumenty v prospech udržania rozpočtu do agrikultúry na pôvodnej úrovni naprieč EÚ, ale najmä to podráža nohy snahám o zrovnanie platieb. Takže Poľsko utrpí tiež.

Čo je tiež dobrý dôvod preťať verejné ukážky priazne k politike Viktora Orbána. Opäť tu totiž máme situáciu, keď vzťahy s Orbánom znamenajú straty pre Poľsko a zisky sú v nedohľadne.

V každom prípade by pre Visegrádsku skupinu bolo prínosné, ak by boli členské práva Maďarska v tejto skupine pozastavené, aby sme tak uťali nábeh na autoritárske tendencie, ako to bolo v prípade slovenského premiéra Vladimíra Mečiara.