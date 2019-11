Príbeh vášnivého čitateľa a ďalšie veci, ktoré viem pochopiť

Autorka je režisérka

Bolo to pred rokom, 9. októbra, okolo tretej popoludní. Keby sa tento príbeh odohral niekde tu u nás, kulisu by mu robilo babie leto a možno by sa vyvíjal celkom inak.

Lenže Sergej pozeral cez malé štvorcové okno do nevľúdneho šera polárnej krajiny na južnej pologuli, takže ho neobklopovala krajina sfarbená teplými odtieňmi jesene, stromy obťažkané jablkami a hruškami a vôňa pečených gaštanov a tlejúceho lístia, ale studený oceán a monotónna sivobiela pevnina, ktorá nijako nenaznačovala, že by sa nekonečná zima mohla chýliť ku koncu.

Elektroinžinier Sergej Savitsky si zívol a vrátil sa k stolu v jedálni. Mal na ňom rozčítanú knihu a v tejto chvíli mu len jej napínavý dej umožňoval prečkať pri zdravom rozume bezútešnosť ďalšieho popoludnia, keď mal po zmene.

V nasledujúcich minútach sa malo všetko zmeniť. Do jedálne vošli Sergejovi kolegovia a s nimi zvárač Oleg Beloguzov. Kedysi si spolu rozumeli, až kým sa Oleg nerozhodol pre vlastné pobavenie prezrádzať Sergejovi pointy kníh, ktoré práve čítal. Sergeja to vytáčalo do nepríčetna a Olega to preto bavilo o to viac.

V onen osudný deň sa vysoký bradatý Oleg pozrel na knihu, ktorú mal Sergej rozčítanú a povedal mu pointu príbehu. Možno keby sa to stalo v inej miestnosti, Sergej by sa iba rozohnal päsťou. Lenže oni boli v jedálni. Takže Sergej chytil nôž a zabodol ho Olegovi do srdca.

Oleg sa zrútil v krvi na dlážku. Kolegovia sa okolo neho zhŕkli, dávali mu prvú pomoc a volali helikoptéru. Sergej sa postavil a odkráčal za veliteľom expedície s poľutovaním mu oznámiť, že práve asi zabil človeka.

A tak sa jedáleň na ruskej výskumnej stanici Bellingshausen na ostrove King George stala prvým miestom na kontinente Antarktída, kde došlo k pokusu o vraždu.

Odkedy som o tomto incidente počula, premýšľam nad tým, ako to s nimi dopadlo a čo to bola za kniha.

Drsná Agatha a barbarskí Rusi

Nakoniec si teda sadám k internetu a hľadám odpoveď. Agentúry, britské a americké weby píšu to isté čo aj naše lifestylové magazíny, je to pre nich správa takmer zábavná, má väčšinou miesto v rubrike kuriozít.