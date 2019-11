Oslabený stred Španielsku neprospieva

Ukazuje sa, že voliči už viac nedôverujú základnej premise stredových strán.

8. nov 2019 o 17:20 Benjamin Cunningham

V nedeľu Španieli volia vo štvrtých parlamentných voľbách za posledných pár rokov a to už po druhý raz za posledných sedem mesiacov.

Už sa to zdá celoeurópskym trendom, že ani najdivokejšie predvolebné odhady nedokážu predpovedať, aká koalícia vzíde z volieb. Šesť z 28 členských štátov má menšinovú vládu, čo je receptom na zadŕhavé vládnutie, ktoré len priživuje nárast krajnej pravice.

V Španielsku je neschopnosť zložiť skutočnú vládu priam chronická a vyzerá to, že tá nasledujúca bude mať ešte menšiu podporu v parlamente. Už tri roky nebol parlament schopný schváliť rozpočet. A ako katalánski separatisti priostrili, ultrapravicová strana Vox sa značne posilnila.

V aprílových voľbách socialisti premiéra Pedra Sáncheza získali zdravých 29 percent. Medzi možnými partnermi sa črtala ako najprijateľnejšia koalícia s liberálnymi Ciudadanos.

So šestnástimi percentami je táto strana stredovým hráčom – niečo ako slobodní demokrati (FDP) v Nemecku. No líder Ciudadanos Albert Rivera sa videl ako možný budúci premiér a tak radšej odmietol vyjednávať so Sánchezom.