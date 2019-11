Tvárou zmeny môže byť Kiska

Trubanovi sa azda aj uľaví.

10. nov 2019 o 1:36 Zuzana Kepplová

Zase sa nám dostalo pod nos to jedovaté jabĺčko, od ktorého nás chcú v koalícii ochrániť – prieskum. S o to väčšou pasiou sme sa zahľadeli na číselné stĺpce priam s konšpirátorským výkrikom na perách "zdieľaj, kým to nezmažú"!

Ale žarty bokom, tu sme pri preferenciách z obdobia tesne pred kampaňou.

Kotleba preskočený Kiskom je príjemný pohľad pre demokratický opozičný tábor, ktorý už zažil aj pohľad na fašistov ako najsilnejšiu opozičnú stranu (májové AKO).

Už dnes si však necháme ukázať, či sa Harabin bude starať o vlasť spolu s Kotlebom. Alebo sa zahrá na Kisku a bude kotlebovcov naťahovať dúfajúc, že porastie.

U demokratov sa deje zatiaľ to, čoho sa progresívci oprávnene báli. Kiska sa napája aj z ich percent. A teraz im dokonca dýcha na chrbát.