Klaus neveril nám ani vlastným očiam

Na Slovensku bol článok o vedúcej úlohe komunistov zrušený skôr ako v Prahe.

10. nov 2019 o 11:18 Ľubomír Feldek

Autor je básnik a prekladateľ

Pri tridsiatom výročí novembra 1989 si zaslúži spomienku aj historický fakt, že ústavný článok 4, uzákoňujúci mocenský monopol jednej strany, bol na Slovensku zrušený o tri dni skôr než celoštátne.

Stalo sa to v nedeľu 26. novembra 1989.

Keď v noci z nedele na pondelok vypadol z rotačky prvý výtlačok pondelňajšej Pravdy s tou správou, ktosi ho pohotovo priniesol aj do domu Milana Kňažka, kde v tú noc úradovalo naše občianske hnutie.

Tam sa vzápätí zrodilo rozhodnutie, že ten výtlačok sa musí do rána dostať do Prahy. Už 27. novembra malo totiž z pražskej tribúny zaznieť spoločné vyhlásenie OF a VPN – a tá správa v ňom nesmela chýbať.

Zatelefonovať ju do Prahy nestačilo – nemuseli by telefonátu uveriť. Ale keď to uvidia čierne na bielom...