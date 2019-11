Šokujúce: TA3 nie je spravodajská televízia (píše Samo Marec)

Autor je publicista a prekladateľ

Funguje to vynikajúco. Vďaka televízii sa prvým priamo zvoleným prezidentom stal Rudolf Schuster. Komunista a katolík v jednom, medzi ktorého vrcholné diela patril potok uprostred mesta a svetový rekord v Macarene.

Vravím, funguje to vynikajúco. Vďaka televízii sa ministrom hospodárstva stal Pavol Rusko, najprv podnikateľ, potom politik a teraz už len gauner. Keď zakladal stranu ANO, Domino Fórum v pamätnom článku napísalo "naučme sa povedať nie", ale nefungovalo to.

Domino Fórum predsa len nebola Markíza.

Oboje je tak trochu hanba, ale zároveň platí, že Schusterovým protikandidátom bol Mečiar a druhá Dzurindova vláda by bez obskúrneho výťahu Pavla Ruska nikdy nevznikla. Čiže ako vlastne?

A poviete si, že taká bola doba, ale taká doba je vždy. Kedysi to bola Markíza, dnes sa stačí pozrieť, kto má koľko priestoru na TA3 — a hneď viete, kto je čierny (alebo biely) kôň volieb. A môžete tipovať, prečo asi.

Ako vznikol Andrej Danko

Keď sa raz niekto podujme spísať politologickú históriu Slovenska, Andrej Danko v nej bude aj napriek tvrdej konkurencii vyčnievať hrdo ako Matterhorn. Predseda a predseda, falošný doktor a hrdý držiteľ čestného titulu z moskovskej univerzity, to vôbec nie je málo hanby — a zoberte si, že sme len začali.

S Andrejom Dankom sa nedá sporiť, nie je sa s čím. Ako sa totiž dá sporiť s moravským motívom, ako sa dá sporiť s urazeným egom? Ako nesúhlasiť s vetami, v ktorých neexistuje ani podmet? Namiesto obsahu len panické výkriky urazeného ega a v závetrí hysterický nacionalista Lukáš Machala, syn svojho otca.

Lenže Andrej Danko tu je a má sa dobre. Keď nepomôže, bude aspoň škodiť, on si to užíva. Má pravidelné miesto na TA3, hriema zo stolca zlatého ako v básni Sama Chalupku, ktorú nikdy nečítal. Valcuje náhodnými vetami, varuje pred pedofilmi a pomaly nadáva ešte aj moderátorom za to, že ho vôbec pozvali.

Ak by neexistovala TA3, neexistoval by ani Andrej Danko a na Slovensku by síce nezavládol raj, ale mohli by sme sa rozprávať aspoň trochu vecnejšie. Takto musíme ako Sigmund Freud lúštiť, ktorú presne frustráciu si v nedeľu predpoludním lieči.

Docent zo Skalice

Je pomerne isté, že TA3 je televízia, vidíme ju totiž na obrazovkách. Môžeme sa domnievať, že je to televízia spravodajská — správy predsa prináša, hoci nie vždy a nie všetky. S úplnou istotou však môžeme povedať to, že TA3 je spravodajská televízia až v druhom rade. V prvom je to vplyvový nástroj.