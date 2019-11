Očista súdnictva nesmie byť selektívna

Nesmú sa podhadzovať iba vykričaní vinníci.

10. nov 2019 o 20:20 Jakub Filo

Keď od samotných sudcov zaznieva ponosa, že vraj pre niekoľko čiernych ovie vníma verejnosť celý stav ako skorumpovaný, je namieste oveľa väčšia transparentnosť každého s úprimným záujmom o očistu súdnictva.

Je určite chvályhodné, že sa Súdna rada pod vedením Lenky Praženkovej, ako najvyšší orgán sudcovskej samosprávy, konečne rozhýbala pozrieť na majetky minimálne tých sudcov, ktorých mená sa skloňujú v komunikáciách Mariana Kočnera.

Súvisiaci článok Šéfka Súdnej rady preveruje majetky podozrivých sudcov. Sama žije v luxuse Čítajte

Ale ak sa má naozaj navrátiť dôvera spoločnosti v justíciu, nesmie sa podhodiť iba tých niekoľko vykričaných vinníkov, ale transparentnosť sa musí stať novou stavovskou normou.

Niežeby nebolo možné tvrdou prácou nadobudnúť bohatstvo a luxus. Určite to možné je a malo by to platiť aj u sudcov či vrcholových zamestnancov štátu, ktorých platy sú tlačené nadol nezdravou dávkou populizmu.

Ale práve na vyššie spomenuté v súčasnosti platí, že nech počítame, ako počítame, by si majetky, ktoré vykazuje šéfka Súdnej rady Praženková, vzhľadom na deklarované príjmy žiadali lepšie vysvetlenie.