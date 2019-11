Vy, čo do Threemy vstupujete, zanechajte všetky nádeje

Kočnerovo podsvetie odsúdením jeho hlavy ešte nezanikne.

11. nov 2019 o 14:02 Beata Balogová

Threema Mariana Kočnera je podsvetie so širokým sortimentom toho najhoršieho, čo môže aktivovať vplyv a blízkosť moci. Ľudia tam vstupovali dobrovoľne bez ohľadu na Danteho poučku o pekle: Vy, čo vstupujete, zanechajte všetky nádeje.

Súvisiaci článok Päťdesiat čoskoro za smrť, písal Kočner dve hodiny pred vraždou Kuciaka Čítajte

Práve naopak: dúfali, že sú súčasťou novej kasty, ktorej sa pre väzby na vplyvných ľudí nič nestane.

Vybavovali si služby, za ktoré by sa otvorene hanbili platiť. A poskytovali Kočnerovi informácie, ktoré mali skôr posúvať polícii.

Prezývkami chceli zbavovať ľudí dôstojnosti, ale v konečnom dôsledku len rozpúšťali svoje posledné zábrany.

Threema dopovie mnohé časti príbehu vraždy novinára. Preto sa o všetok ten hnus novinári zaujímajú. Lebo nejde len o to, aby vrahovia boli usvedčení a následne nadobro izolovaní od spoločnosti.

Verejnosť má právo počuť celý príbeh: kto všetko prispel k zrodu Kočnera, v akom mentálnom podhubí dozrieva takáto vražda, kto všetko posilňoval mafiána v presvedčení, že môže všetko.

A keď súd nakoniec poskladá zo svedectiev, dôkazov či odkazov z Threemy, stôp a indícií tento príbeh, nebude to len ďalší súdny spis na založenie do archívu: bude to správa o stave spoločnosti, s ktorou budeme musieť ďalej pracovať, lebo Kočnerovo podsvetie odsúdením jeho hlavy ešte nezanikne.