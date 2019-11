Banky majú na vyššie platy

Zamestnanci si musia platy vybojovať sami.

14. nov 2019 o 12:08 Ján Košč

Autor je odborársky funkcionár.

Ak niekto pred rokmi pracoval v bankovom sektore, dokonca aj na tej najnižšej pozícií kdesi za priehradkou v pobočke, bol považovaný za človeka, ktorý mal šťastie.

Jednak pre relatívne vysoké mzdy, ako aj pre vysoké štandardy pracovného prostredia. Lenže, všetko sa akosi zmenilo a v poslednom čase vyplávali na povrch informácie, že pracovať v bankovom sektore už nie je vôbec taká lukratívna záležitosť ako pred rokmi.

Pred pár dňami týždňami vydala Slovenská banková asociácia memorandum s informáciami, čo všetko sa banky zaväzujú robiť pre svojich zamestnancov. Chvályhodné konanie, povedali by ste si, no slovenská realita je tak trochu pokrútená, rovnako aj prestíž, ktorá sa spája so zamestnaním v bankách.

Memorandum je krásny niekoľkostranový dokument, ktorého obsah je právne nezáväzný a nevymáhateľný. A keď sa na spomínané memorandum pozrieme analytickým pohľadom, zistíme, že banky sa v ňom zaviazali, že budú dodržiavať pracovnoprávne kódexy platné na Slovensku. Nič viac, nič menej.

Priznaná diskriminácia

Ako napríklad nazvať záväzok, že banky budú odmeňovať starých zamestnancov rovnako ako novonastúpených? Tak, že doteraz dávali novému zamestnancovi vyšší plat, lebo je problém zohnať nových ľudí a starým na takej istej pozícii nechali plat nižší, napriek bohatším skúsenostiam? V tomto prípade ide o zásadné porušenie zákonov o diskriminácii.