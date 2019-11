Hra o tunely: ako sa na Slovensku nedá podplatiť každého

Čo sa dialo medzi rokmi 2012 až 2017.

14. nov 2019 o 12:04 Rado Ondřejíček

Na jar 2012 v Smere slávnostne prevzali kľúče od tunela. Bolo to vôbec prvýkrát, odkedy sa tunel v roku 1993 osamostatnil od pôvodného väčšieho tunela, čo sa vlády nad ním a bohatstvom, ktoré svojmu správcovi a jeho ľuďom generuje, ujala jedna strana.

A začala tunelovať, lebo čo už iné s tunelom rozvetveným do nekonečného množstva väčších či menších tunelov tiahnucich sa popod celú krajinu.

Zdravotníctvo, školstvo, diaľnice, kultúra a všetko ostatné do seba na povrchu, v krajine nad tunelmi, vstrebávalo peniaze z daní aj z eurofondov a tie sa, niekedy za sebou nezanechajúc stopu ani len minimálneho reálneho úžitku, prepadali cez porózne povrchy zmanipulovaných tendrov, predražených zákaziek a priamej korupcie priamo do tých starostlivo maskovaných tunelov ústiacich všade tam, kde si ich privilegovaní členovia vládnuceho rodu potajme vyzdvihovali.

Keďže vlastníctvo kľúča od tunelov sa nanovo udeľuje každé štyri roky podľa toho, komu ich obyvatelia krajiny na povrchu pridelia vo voľbách, kruciálnou je otázka balansu medzi mierou tunelovania a udržiavaním spokojnosti elektorátu.

Prví sú učitelia

Ako prví sa ozvali učitelia. Potom zdravotné sestry, neskôr poľnohospodári a v roku 2018 už úplne všetci. Nepomohli vianočné dôchodky, vlaky zadarmo, detské obedy ani vratky za plyn.

Nedá sa podplatiť úplne všetkých, to by potom nič nepadalo do tunelov. Čoraz podkutejšie médiá a do toho ešte aj otvorení nepriatelia, opozícia, tí čo by tiež radi mali niečo z vytunelovaných statkov, ale nateraz boli odstavení, tak ako bol odstavený Smer dva roky pred tým.

“ Ubrániť tunel je oveľa ťažšie, ako ho získať, ale aj nekonečne lákavejšie. „

Ubrániť tunel je oveľa ťažšie, ako ho získať, ale aj nekonečne lákavejšie a postupom času, keďže navonok to celé spadá pod iluzórnu vládu zákonov a spravodlivosti, sa z toho stane aj otázka vlastného prežitia.

Aspoň toho na slobode. „Vláda bez škandálov“ sa tak časom premenila na „Útok na úspešné predsedníctvo“, potom na „Korupcia na najvyšších miestach neexistuje“ a nakoniec na už vcelku zúfalé „Alternatíva k hrádzi proti extrémizmu neexistuje“.

Oficiálny zoznam nepriateľov, protištátnych prostitútok a hyen sa menil rovnako často ako zoznam zástupných problémov, ktoré mali odvracať pozornosť občanov na povrchu od toho, čo sa dialo pod ním.

V roku 2016 pribudli tunelom noví správcovia, spolu s nimi ďalšie úhybné manévre, zahmlievania a rošády, ale zároveň aj nové tunely, vystužované čoraz ledabolejšie narýchlo zbúchanými podperami. Pod tlakom sa zmenili niektoré tváre, vrátane tej najvrchnejšej, všetko v záujme udržania si prístupu k tunelu ešte aj po ďalších voľbách.

Príde zmena?

A tak Hra o tunely pokračuje aj roku 2019, aj keď aktuálne nasiaknutá zmenou. Tak ako roky predtým a tak ako bude pokračovať roky po tom, či už tá zmena príde alebo nie. Nekonečný kolobeh boja o spravovanie toho najlákavejšieho, čo moc v tejto systematicky podkopanej krajine prináša.

Pesimisti tvrdia, že tak to bude až dovtedy, kým sa celá krajina do tých tunelov nezrúti. Optimisti vzbudzujú nádej, že jedného dňa tie tunely niekto zasype.

V skutočnosti sa nestane ani jedno, lebo oboje by musel dopustiť niekto, kto má práve kľúče vo svojej moci.

Tento článok je úryvkom z výberovky najlepších vtipov Cynickej obludy medzi rokmi 2012 až 2019. Výberovka Čím horšie, tým lepšie je rozdelená do desiatich tematických kapitol a ku každej z nich autor napísal sprievodný text.