Nezabudnime, kto stvoril Kuffu

16. nov 2019 o 17:21 Samuel Jezný

Autor je teológ, pôsobí ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe a člen Progresívneho Slovenska

„Čo farár Kuffa hovorí teologicky, my chceme presadiť politicky“. Znie podľa vás tento bilbodový slogan desivo? Tak si predstavte, že ho bude presadzovať strana s desiatimi, ak boh dá, pätnástimi percentami.

Zároveň toto spojenie jazdcov apokalypsy s (niekdajšími) fanúšikmi klérofašistickej módy prekvapí málokoho. Teda až na jednu výnimku: vraj serióznych katolíckych žurnalistov.

Tí farára Kuffu až dosiaľ bránili, že on žiadny konšpirátor nie je a fašista tiež nie. Keď hrýzol do jablka dženderu, redakcii katolíckeho denníka to neprekážalo. Keď táral, že spolok rybárov v Bruseli tajne presadzuje „zlo z Istanbulu“, zlí boli liberáli, čo si dovolili kritizovať tohto ikonického kňaza.

Keď sa fotil s kotlebovcami a soškou panny Márie, tak si mal len dávať pozor. Keď s „buldozérom“ Harabinom chcel vytláčať liberálny hnoj za hranice, čudovali sa v Postoji, že „kto by to bol povedal, čo všetko sa dozvieme o stave kresťanskej mysle“.

Kňaz Kuffa, ktorý je podľa Postoja skutočným lídrom strany s poetickým názvom KDŽP, vraj rubikon prekročil až teraz spojenectvom s Kotlebom.

Boli v Kuffovom svete

Nie, na toto naozaj žurnalistom z Postoja nemôžeme skočiť. Už roky tu celý rad komentátorov, teológov či historikov hovorí, že Marián Kuffa je nebezpečným zjavom.

Už dávno sme tušili, že keby si časť slovenských katolíkov mala vybrať medzi liberálom a fašistom, pomodlila by sa ruženec a pobozkala by Hitlerovi výložky. Teraz sa len stalo to, čoho sme sa obávali, a pred čím si v Postoji zatvárali oči.

Rovnako by sme nemali zabudnúť na to, ako sa správali čelní predstavitelia katolíckej cirkvi. Keď mali potrestať kňaza, ktorý si dovolil napísať knižku kritickú k povinnému celibátu, nepotrebovali na to veľa času. Ich akcieschopnosť sa však vytratila v momente, keď mali potrestať kňaza Kuffu za to, ako sutanou zakrýva fašizáciu sakrálneho priestoru.