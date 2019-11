Zakladáte politickú stranu? Máme pre vás manifest (píše Peter Tkačenko)

Vážení občania!

Naša krajina je obdarená mnohými výhodami, ale dvoma zvlášť vyniká. V prvom rade sú to mimoriadne talentovaní, šikovní a pracovití ľudia, ktorí sú naším najväčším pokladom. Ako vidíme, Slováci sa presadzujú v zahraničí na najvyšších miestach, sú tam vítaní a cenení.

Nie je to náhoda. Všetci za to vďačíme bohatému hodnotovému a kultúrnemu bohatstvu našich otcov a dedov. To sa okrem iného zrkadlí aj v bohatstve a rozmanitosti folklóru, ľudových piesní, tancov a umenia.

Od regiónu k regiónu, od mesta k mestu, často dokonca od dediny k dedine nachádzame jedinečné prejavy tvorivosti našich predkov. Závidí nám ich celý svet, je naším najlepším exportným artiklom a ideálnym základom pre posilňovanie turistického ruchu.

Samozrejme, to by nebolo možné bez druhého pokladu, ktorým je obdarené Slovensko. Ako iste viete, mám na mysli našu jedinečnú prírodu na čele s Vysokými Tatrami, ktorú chodia obdivovať návštevníci z celého sveta.

Migranti proti Slovákom

Svoje poklady si však musíme vedieť chrániť. V prípade ľudí je nevyhnutné zastaviť odlev Slovákov do cudziny a pričiniť sa o návrat státisícov tých, ktorých tam už vyhnala materiálna núdza. Títo ľudia v cudzine často za nedôstojných podmienok obsadzujú pracovné miesta, o ktoré domáci nemajú záujem, vytvárajú hodnoty, z ktorých profitujú cudzie štáty a chýbajú doma.

Naopak, ich miesta tu na Slovensku potom obsadzujú ekonomickí migranti, ktorí berú prácu našim občanom, sú ochotní pracovať za nízke mzdy, čím ochudobňujú našich občanov. Navyše, veľkú časť zárobku posielajú do svojej pôvodnej vlasti, čím sa na úkor Slovenska podporujú iné krajiny a Slovensko takto migrácia okráda hneď dvakrát!