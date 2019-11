Macron má pravdu, potrebujeme európsku obranu

Pre žiadneho demokratického kandidáta nie je otázka obrany Európy témou.

19. nov 2019 o 10:26 Martin Kugla

Autor je politológ a publicista

Emmanuel Macron v publikovanom rozhovore prezentoval názory, ktoré viedli mnohých aj u nás k jeho obviňovaniu z oslabovania NATO. Macron však nepovedal nič iné, iba že cisár je nahý. NATO sa totiž stáva nedôveryhodným a príčinou je jeho základný pilier – USA.

Zahraničnú politiku USA dnes formuje človek s narcistickou a disociálnou poruchou osobnosti. Takže je ľahko manipulovateľný a vidíme to aj v realite.

Scenár je takýto: Trump telefonuje so zahraničným lídrom, následne v sérii tweetov oznámi zásadné strategické rozhodnutia. Celý bezpečnostný a zahraničnopolitický aparát USA sa z nich potom snaží zistiť, aké vlastne. A následne minimalizovať škody.

Trump jedným tweetom stiahol vojakov zo sýrskej Rožavy – čím Kurdov vohnal do rúk Rusov, u ktorých hľadajú ochranu pred Turkami. Výsledkom nestability v regióne môžu byť ďalšie milióny utečencov do Európy. Nezdá sa však, že by to Trumpa akokoľvek trápilo.

USA odchádzajú z Európy

Keď v 80. rokoch Sovietsky zväz začal rozmiestňovať rakety stredného doletu, USA reagovali rozmiestnením vlastných v Európe. Rakety potom zlikvidovala Zmluva o obmedzení striel stredného a krátkeho doletu (INF). Začiatkom roka však USA zmluvu vypovedali, pretože Rusi ju začali porušovať. A následne v Európe neplánujú rozmiestniť vôbec nič.

Nejde len o Trumpa – pozornosť USA sa z Európy do Pacifiku presúva dlhodobo. USA po skončení studenej vojny postupne stiahli väčšinu svojich vojsk z Európy. Menšie jednotky len „premávajú“ po východnej Európe a cvičia s miestnymi vojakmi.

Čo ak Trump aj to zruší jedným tweetom?

Čo je horšie, nezdá sa ani, že by sa americká politika mala po Trumpovi zmeniť. Pre žiadneho demokratického kandidáta nie je otázka obrany Európy témou. Je veľmi ľahko možné, že sa dostávame do obdobia nového amerického izolacionizmu.