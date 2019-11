O úlohe osobností alebo ako sme oslavovali November

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

„Volám sa Jakub Železný a som moderátor...,“ nepatrné zaváhanie profesionála. Potom sa nadýchne a dopovie: „Moderátor zatiaľ ešte slobodnej Českej televízie.“

Takto Jakub Železný uviedol mimoriadnu udalosť. Koncert Marty Kubišovej, lepičky vrecúšok, speváčky, referentky pre zásobovanie a napokon dôchodkyne.

Koncert v predvečer výročia Nežnej revolúcie bol famózny. Veta, ktorou ho Jakub Železný uviedol, mu dodala na dramatickej atmosfére.

Zodpovednosť slávnych

Pre mňa bol hlavne o jednom – o zodpovednosti slávnych nielen za svoj osud. Byť slávny je skrátka nielen príjemné šteklenie ega, užívanie si pozornosti a obdivu, ale tiež ťarcha na pleciach.

Prečo majú slávne osobnosti, hoci často s pohnutými osudmi a početnými morálnymi zlyhaniami, takú silu?

Sú medzi nimi aj emocionálne nestáli a politicky naivní. Väčšinou nestoja o to opustiť pódiá a dať sa na politiku.

Žijú bohémske životy, ťažko zlučiteľné s nudnou každodennosťou poslancov, škrobenosťou ministrov. Prečo je dôležité, aby v osudových okamihoch len neodriekali svoje staré roly?

Marta Kubišová bola príšerne unavená a bolo to na nej vidieť. Predsa je to dáma, ktorej do osemdesiatky chýbajú len tri roky. Po tretej skladbe sa rozbehla ako dobre naolejovaná motorová píla a hlbokým hlasom ovládla náladu v sále.

Nebudeme si nič nahovárať. Kubišová po roku 1968 rýchlo upadla do zabudnutia. Teraz je však späť.

Väzni a perestrojka

Sedím a počúvam. V hlave si premietam nedávne stretnutie v Centre akademika Sacharova v Moskve.