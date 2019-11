Prečo neukázať rozval ďalšej inštitúcie

Matovičovci priam počujú, ako im v núdzi rastú percentá.

21. nov 2019 o 16:48 Zuzana Kepplová

Po kočnerovských vetroch na polícii, v súdnictve či na prokuratúre zostalo šéfovi Vojenského spravodajstva akosi otupno. I povedal si, že tiež svoju inštitúciu vystaví severáku verejnej mienky.

A poď ho presvedčiť informačne rozbabranú a predvolebne precitlivenú verejnosť, že aj tá jeho inštitúcia robí, čo by nemusela: vyťažuje ľudské zdroje skríningom opozičných politikov.

Už sme prihliadali, ako si záujemca Kočner cez Norberta Bödöra na NAKA dával vyrábať infopavúky na novinárov, prokurátorov aj opozičníkov. Prečo by sme si mali myslieť, že Vojenské spravodajstvo čosi také ako urobiť špióna z Jaroslava Naďa z OĽaNO nedokáže?

Takto. Ak by sme nevedeli nič o imidži šéfa VS Jána Balciara a samotnej inštitúcie, ktorej predsedá, mohli by sme si povedať, že opatrnosť a monitoring Naďovi azda aj patria, keďže sa presúval medzi bezpečnostným think-tankom, štátnou správou a opozičnou stranou.