Musíme znížiť očakávania na nulu

Na koľko si myslíte, že by oligarchov vyšlo tých pár hlasov?

22. nov 2019 o 11:22 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Názor na predvolebné koalície môžeme mať hocijaký, ale čo ak má Kiska pravdu, že by dávalo zmysel iba spojenie celej ako-tak príčetnej opozície do jedného bloku?

Dá sa špekulovať o jeho pohnútkach, dokonca sa môžeme chytať aj za hlavu, ale že vytvorenie jednoliateho šíku nikdy nebolo reálne, nie je chyba exprezidenta.

Matovič sa v tomto smere vyjadruje konzistentne a ani Hlinu by po fiasku s paktom o neútočení, ktorý mu ako akt zrady otrepávali o hlavu najmä bratia a sestry v Kristu, nezlomilo už nič. Teraz totiž treba celému svetu dokázať najmä to, že KDH s ním na čele sa prederie do parlamentu.

Má ešte vôbec zmysel od opozície čosi chcieť? Áno, môžeme hovoriť, že ostatní sa teda mali spojiť bez kresťanských demokratov a možno budeme mať aj pravdu. Lenže to je asi tak všetko. Radiť politikom, brnkať na ich súdnosť dávno stratilo zmysel.