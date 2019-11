Nie Kiska, ale Sulík a Matovič majú kľúče od miešačky

Štvorkoalícia bol vôbec najhorší možný nápad.

22. nov 2019 o 11:16 Martin Kugla

Autor je politológ

Celé to bolo ako z absurdného filmu: Líder SaS, ktorá (spolu s OĽaNO) ani po protestoch nebola schopná naberať podporu, ktorý nezvládne konflikt v strane a tá sa naopak dostane na hranicu zvoliteľnosti, sa dva týždne pred uzavieraním kandidátok spamätá a chce, aby ho s pomocou Mistríka spasili nové, úspešnejšie strany.

Štvorkoalícia nemala logiku

Súvisiaci článok Opozícia sa nespojí, Kiska presadzoval jedine šesťkoalíciu Čítajte

Štvorkoalícia PS, Spolu, Za ľudí a SaS bol vôbec najhorší možný nápad. Taká koalícia by s vysokou pravdepodobnosťou prišla o hlasy konzervatívnych a protikorupčných voličov, ktoré na seba naviazala Za ľudí. Pre mnohých z nich môže byť spojenie s liberálmi a progresívcami za čiarou.

A s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou by tomu výrazne pomohol Matovič súperiaci práve o takýchto voličov. Pretože toto je jeho taktika a presne toto robí už mesiace – získava hlasy na tom, že útočí na partnerov.

Taká koalícia by pomohla najmä KDH a OĽaNO. Dokonca je pravdepodobné, že by získala menej hlasov ako nové strany samostatne, a to aj s výpadkom SaS. Ak totiž budú percentá SaS ďalej klesať, čoraz viac jej voličov bude hľadať bezpečnejšiu alternatívu.