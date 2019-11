Volím Trumpa, lebo volím Trumpa

Zmeniť názor je pre človeka mimoriadne ťažké.

24. nov 2019 o 12:12 Benjamin Cunningham

V súvislosti s impeachmentom Donalda Trumpa v uplynulom týždni niekoľko svedkov vypovedalo, že americký prezident zneužil americké zdroje a závislosť Ukrajiny od zahraničnej pomoci na osobný zisk. Dôkazy sú také zrejmé, že republikáni sa už nesporia o to, či to urobil, ale vravia, že to nestačí na vyprevadenie z úradu.

Aj keď môžeme čakať, že sa objavia ďalšie dôkazy o Trumpových zločinoch, je ťažké si predstaviť, že by ho mnohí republikáni prestali podporovať. Podľa prieskumu novín Washington Post a televízie ABC News až 64 percent republikánskych voličov Trumpovo počínanie "silno schvaľuje".

Aj keď treba povedať, že každý deň sa za republikánov vyhlasuje čoraz menej občanov, kým sa proti Trumpovi neobrátia tradiční republikánski voliči, ťažko si predstaviť, že by sa od neho odvrátili republikánski členovia Kongresu. Popravde, ak môžeme veriť kognitívnej psychológii, bolo by veľkým prekvapením, keby sa to stalo.